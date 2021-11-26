Податкову міліцію ліквідовано, Фіскальна служба – у процесі

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З 24 листопада підрозділ податкової міліції Державної фіскальної служби було ліквідовано, сама служба досі у процесі.

Про це повідомило Міністерство фінансів у відповідь на запит ЕП.

Так, із набуттям чинності розпорядження уряду про запуск Бюро економічної безпеки, підрозділи податкової міліції втратили свої повноваження та перестали функціонувати.

"Наразі, ДФС продовжує заходи із припинення діяльності юридичної особи, зокрема передавання архівних справ до Укрдержархіву, матеріальних активів, зброї та спеціальних засобів до БЕБ", – повідомили у Мінфіні.

Відтепер Бюро економічної безпеки - єдиний орган державної влади, відповідальний за боротьбу з економічними злочинами.Воно отримало відповідні повноваження від Служби безпеки та Податкової міліції.

Читайте більше у статті ЕП: Економіка в (не) безпеці: чи закінчиться кошмар для бізнесу із запуском БЕБ?

Нагадуємо:

Кабінет міністрів дав старт роботі Бюро економічної безпеки, але досі не виділив йому будівлю.

17 листопада Верховна Рада внесла зміни до законодавства та визначила підслідність економічних злочинів Бюро економічної безпеки.

Запуск відомства мав відбутися ще 25 вересня, але згодом його перенесли на два місяці.

Кабінет Міністрів своїм розпорядженням офіційно призначив ексголову Державної фіскальної служби Вадима Мельника головою Бюро економічної безпеки.

Дана Гордійчук, ЕП