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Рекорд ГФС: в январе плательщикам НДС возместили почти 20 миллиардов

Четверг, 7 февраля 2019, 17:01
 

В январе 2019 года Государственная фискальная служба Украины возместила плательщикам рекордную сумму налога на добавленную стоимость - 19,7 миллиардов гривень.

Об этом сообщается на сайте ГФС.

По сравнению с соответствующим периодом прошлого года сумма возмещения выросла на 64%, или на 7,7 млрд грн. В январе 2018 года плательщикам возмещено 12 млрд грн. Всего за 2018 плательщикам возмещено 131,7 млрд грн.

Сумма возмещенного НДС на счета плательщиков в январе 2019 года на 8,7 млрд грн, или в 1,8 раза больше среднемесячного возмещения в 2018 году. Сумма среднемесячного возмещения НДС в прошлом году составила 11 млрд грн.

Также существенно выросли задекларированные суммы НДС к уплате. Так, в январе 2019 года (декларации за декабрь 2018) задекларировано 22,9 млрд грн НДС к уплате. Это на 1,6 млрд грн, или на 7,5% больше соответствующего показателя января 2018 года.

Напомним, доходы государственного бюджета по итогам первого месяца текущего года составили 54,49 миллиарда гривен, что на 6,56 миллиарда меньше планового показателя.

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ГФС

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