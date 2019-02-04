Держбюджет в січні недоотримав понад 6 мільярдів доходів

Доходи державного бюджету за підсумками першого місяця поточного року становили 54,49 мільярда гривень, що на 6,56 мільярда менше планового показника.

Про це свідчать дані на Єдиному державному порталі відкритих даних.

Фінансові результати січня 2019 року виявилися на 0,7 млрд грн нижчі доходів за січень 2018 року.

Загальний фонд держбюджету за минулий місяць був профінансований на 44,25 млрд грн, що на 18,9% (або 10,33 млрд грн) менше плану.

У порівнянні з минулим роком зниження доходів загального фонду становило 10,9%, або 5,4 млрд грн.

Згідно з даними, податкові надходження за перший місяць цього року перевищили показники січня 2018 року на 13,2% і становили 39,62 млрд грн. У той же час відшкодування ПДВ виросло порівняно з січнем минулого року відразу на 64,2%, або на 7,7 млрд грн - до рекордних 19,71 млрд грн.

В результаті сальдо податкових надходжень становило 19,91 млрд грн, що на 13,4% гірше показника січня 2018 року і на 27,8% - плану.

Крім того митні надходження за перший місяць цього року також впали на 10,4% до показника першого місяця минулого року, становивши 22,52 млрд грн, або 88,2% від плану.

В цілому січневий план по ДФС був недовиконаний на 20,1%, а до січня минулого року спад становив 11,8%.

Нагадуємо:

Закон про Державний бюджет України на 2019 рік набув чинності 1 січня.

У документі доходи зведеного бюджету на 2019 рік визначені у сумі 1,306 трлн грн, в тому числі по загальному фонду зведеного бюджету - 1,184 трлн грн.

Видатки зведеного бюджету та надання кредитів на наступний рік становлять 1,406 трлн грн, в тому числі по загальному фонду зведеного бюджету - 1,262 трлн грн.

Граничний обсяг дефіциту державного бюджету зменшиться до 2,28 % ВВП (у 2018 році дефіцит становив 2,4%).

Про всі деталі головного фінансового документу країни читайте у статті Економічної правди: Світанкові ризики. Які підводні камені містить ухвалений держбюджет

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Економічна правда