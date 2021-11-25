У БЕБ сподіваються, що в штаті буде не більше 30% колишніх співробітників податкової

У Бюро економічної безпеки сподіваються, що відсоток екс-працівників Державної фіскальної служби від загального складу центрального апарату не перевищуватиме 30%.

Про це повідомила пресслужба БЕБ в коментарі Економічній правді.

"Станом на 22 листопада у Бюро економічної безпеки України працевлаштовано 214 осіб, які складаються з трьох категорій: працівники за трудовим договором, держслужбовці категорії "В" та гласні штатні працівники зі спеціальним званням. Відсоток колишніх співробітників Державної фіскальної служби у загальній структурі співробітників Бюро економічної безпеки є значно меншим вказаних у публікаціях 80%", – йдеться у відповіді.

"Водночас зазначаємо, що чинним законодавством не передбачено жодних обмежень для участі чинних та колишніх співробітників правоохоронних органів у конкурсних відборах до БЕБ", – додали в органі.

Там зазначають, що всі гласні штатні працівники зі спеціальним званням працевлаштовані в БЕБ на умовах випробувального терміну строком 6 місяців. За вказаний період буде проведена спецперевірка працівників та будуть зроблені відповідні кадрові висновки.

"На моє переконання, відсоток екс-працівників ДФС від загального складу центрального апарату БЕБ в 700 осіб не повинен перевищувати 30%. Ми сподіваємося, що в наступних конкурсах більш активну участь будуть приймати як співробітники інших правоохоронних органів та органів державної влади, так і представники приватного сектору", – заявив директор БЕБ Вадим Мельник.

Нагадуємо:

Видання "Український капітал" порахувало, що понад 80% оприлюднених переможців конкурсу на посади аналітиків, детективів, оперуповноважених та інспекторів у Бюро економічної безпеки є колишніми працівниками Державної фіскальної служби.

Економічна правда