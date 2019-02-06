В авіакомпанії МАУ затримки зарплат і скорочення персоналу

Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" змушена затримувати виплату зарплат і скоротила частину персоналу.

Про це в інтерв'ю Liga.net повідомив президент авіакомпанії Юрій Мірошников.

"Були незначні затримки. Йдеться про дні. Іноді відбувалися накладки, коли ми ще не отримали надходження від контрагентів за продані квитки, а платежі потрібно було здійснювати. Тоді виникали локальні розриви. Але ніяких масових невиплат і тривалих затримок не було", - уточнив Мірошников.

Він додав, що у авіакомпанії наразі немає боргів перед співробітниками, однак Мірошников не виключає "подальших випадків коротких, часткових затримок виплат заробітної плати, які можуть відбуватися час від часу до початку "сильного" літнього сезону".

Мірошников підтвердив інформацію про те, що компанія скоротила частину персоналу.

"Є точкові локальні скорочення посад і співробітників там, де ми бачимо потенціал для поліпшення продуктивності. Тим, чиї посади скорочуються, ми виплачуємо хорошу компенсацію. У нас з трудовим колективом підписаний дуже соціально орієнтований колективний договір, який регламентує наші зобов'язання. У МАУ існує соціальне партнерство між роботодавцем і чотирма профспілками, створеними в компанії", - сказав президент МАУ.

Він додав, що восени МАУ перевела близько чотирьохсот співробітників технічного комплексу МАУ в дочірнє підприємство з технічного обслуговування літаків "МАУ Технік".

"Їх перевели на тих же, а в деяких випадках навіть кращих умовах, ніж були в МАУ. Так що це не скорочення, але чисельність в МАУ завдяки цьому зменшилася", - зазначив Мірошников.

Президент МАУ підкреслив, що в 2019 році авіакомпанія сконцентрується на стабілізації фінансового становища, оскільки два роки поспіль зазнає збитків.

"Незалежно від того, які рішення будуть прийняті щодо моделі оперування, 2019 рік буде роком стабілізації. Як мінімум не варто очікувати великих цифр зростання. При цьому ми розраховуємо вийти на беззбитковість за підсумками року", - зазначив Мірошников.