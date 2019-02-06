В авиакомпании МАУ задержки зарплат и сокращения персонала

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" вынуждена задерживать выплату зарплат и сократила часть персонала.

Об этом в интервью Liga.net сообщил президент авиакомпании Юрий Мирошников.

"Были незначительные задержки. Речь идет о днях. Иногда происходили накладки, когда мы еще не получили поступления от контрагентов за проданные билеты, а платежи нужно было осуществлять. Тогда возникали локальные разрывы. Но никаких массовых невыплат и длительных задержек не было", - уточнил Мирошников.

Он добавил, что у авиакомпании сейчас нет долгов перед сотрудниками, однако Мирошников не исключает "дальнейших случаев коротких, частичных задержек выплат заработной платы, которые могут происходить время от времени до начала "сильного" летнего сезона".

Мирошников подтвердил информацию о том, что компания сократила часть персонала.

"Есть точечные локальные сокращения должностей и сотрудников там, где мы видим потенциал для улучшения продуктивности. Тем, чьи должности сокращаются, мы выплачиваем хорошую компенсацию. У нас с трудовым коллективом подписан очень социально ориентированный коллективный договор, который регламентирует наши обязательства. В МАУ существует социальное партнерство между работодателем и четырьмя профсоюзами, созданными в компании", - сказал президент МАУ.

Он добавил, что осенью МАУ перевела около четырехсот сотрудников технического комплекса МАУ в дочернее предприятие по техническому обслуживанию самолетов "МАУ Техник".

"Их перевели на тех же, а в некоторых случаях даже лучших условиях, чем были в МАУ. Так что это не сокращение, но численность в МАУ благодаря этому уменьшилась", - отметил Мирошников.

Президент МАУ подчеркнул, что в 2019 году авиакомпания сконцентрируется на стабилизации финансового состояния, поскольку два года подряд терпит убытки.

"Независимо от того, какие решения будут приняты относительно модели оперирования, 2019 год будет годом стабилизации. Как минимум не стоит ожидать больших цифр роста. При этом мы рассчитываем выйти на безубыточность по итогам года", - отметил Мирошников.