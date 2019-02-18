Dragon Capital придбав у "Ощадбанку" логістичний комплекс під Києвом

Компанія Dragon Capital Investments Limited, яка входить до групи компаній Dragon Capital, завершила угоду з придбання логістичного комплексу "Арктика" у державного "Ощадбанку".

Про це йдеться у офіційному прес-релізі.

Введений в експлуатацію в 2011 році логістичний комплекс загальною площею 21,5 тис кв м знаходиться в с. Софіївська Борщагівка під Києвом.

Об’єкт був придбаний у "Ощадбанку" на торгах, організованих державною системою електронних торгів "СЕТАМ".

"Логістичний комплекс "Арктика" стане дев’ятим об’єктом у нашому портфелі складської нерухомості, який за останні 2,5 року досяг 300 тис кв м, включаючи 40 тис кв. м складів холодного зберігання. Після придбання "Арктики" складські площі становлять 48% нашого портфеля комерційної нерухомості", – заявив Володимир Тимочко, керуючий директор з прямих інвестицій Dragon Capital.

"Продаж логістичного комплексу "Арктика" став для "Ощадбанку" найбільшою за ціною реалізації операцією з відчуження непрофільного активу, який був набутий у власність у рахунок погашення заборгованості за наданим кредитом, пройшовши весь шлях звернення стягнення на заставне майно проблемного боржника", – зазначив заступник голови правління "Ощадбанку" Андрій Стецевич.

Dragon Capital – одна з найбільших груп компаній в Україні, яка працює в сфері прямих інвестицій та фінансових послуг, надаючи повний спектр інвестиційних банківських та брокерських послуг для корпоративних та приватних клієнтів.

Кінцевим бенефіціаром в держреєстрі зазначений громадянин Чехії, президент Європейської бізнес асоціації Томаш Фіала.

Нагадуємо:

В жовтні 2018 року Ощадбанк виставив цей центр на продаж через платформу електронних торгів OpenMarket за 195 млн грн.

Торги відбулися 5 листопада.

У 2014 році банк видав ТОВ "ТЛК Арктика" кредит на 100 млн грн під заставу рибного базару і комплексу для зберігання і виробництва продуктів харчування. Однак компанія перестала його обслуговувати.

Ощадбанк звернувся до виконавчої служби з метою погасити частину заборгованості за рахунок заставного майна. Після торгів банк скористався своїм законним правом придбати його шляхом зарахування забезпечених вимог за ціною, визначеною в ході виконавчого провадження.

Центр надає послуги зберігання, переміщення і сортування товарів, включає підприємство з високотехнологічної рибопереробки.

Економічна правда