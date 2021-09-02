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Dragon Capital закрила угоду з купівлі виробника "Трускавецької"

Четвер, 2 вересня 2021, 11:45
 
фото: IDS-BORJOMI

Група компаній Dragon Capital завершила угоду з придбання 100% акцій групи компаній "Аква-Еко", яка здійснює видобування, виробництво і реалізацію мінеральних природних вод під ТМ "Трускавецька", у міжнародної групи компаній IDS Borjomi International.

Про це повідомляє прес-служба Dragon Capital.

Сума угоди не розголошується.

"Глобальний тренд зміни настроїв споживачів у бік здорового способу життя у тандемі з багаторазово меншим споживанням мінеральної води на душу населення в Україні у порівнянні з іншими країнами Східної Європи дає підґрунтя стверджувати про великий потенціал розвитку сектору мінеральних вод України, - заявив гендиректор Dragon Capital Томаш Фіала.

"Відома з 1827 року "Трускавецька" є однією з найбільш впізнаваних та популярних мінеральних вод України завдяки своєму мінеральному складу та унікальним смаковим характеристикам", - додав він.

"Придбання виробника мінеральних вод є лише першим кроком нашої інвестиційної стратегії.

Найближчим часом буде затверджена масштабна програма з розширення та модернізації виробничих потужностей підприємства, а також буде вибудувана потужна дистрибуційна функція, що має суттєво зміцнити позиції "Трускавецької" на ринку мінеральних вод України", - сказав керуючий директор з прямих інвестицій Dragon Capital Євген Баранов.

ПІІ ТОВ "Аква-Еко" (Трускавецький завод мінеральних вод) - підприємство, яке займається розливом мінеральних столових вод: ТМ "Трускавецька Аква-Еко", "Трускавецька Кришталева" та "Трускавецька Заповідна". Виробничі потужності розташовані у Трускавці.

Dragon Capital є власником "Української правди".

Нагадаємо:

Антимонопольний комітет 12 серпня надав дозвіл компанії Dragon Capital Investments Limited (Нікосія, Кіпр) на опосередковане набуття контролю щодо низки компаній з видобування і реалізації мінеральних природніх вод під ТМ "Трускавецька".

Економічна правда

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Dragon Сapital інвестиції

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