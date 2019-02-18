Dragon Capital приобрел у "Ощадбанка" логистический комплекс под Киевом

Компания Dragon Capital Investments Limited, которая входит в группу компаний Dragon Capital, завершила сделку по приобретению логистического комплекса "Арктика" у государственного "Ощадбанка".

Об этом говорится в официальном пресс-релизе.

Введенный в эксплуатацию в 2011 году логистический комплекс общей площадью 21,5 тыс кв м находится в с. Софиевская Борщаговка под Киевом.

Объект был приобретен у "Ощадбанка" на торгах, организованных государственной системой электронных торгов "СЕТАМ".

"Логистический комплекс "Арктика" станет девятым объектом в нашем портфеле складской недвижимости, который за последние 2,5 года достиг 300 тыс кв м, включая 40 тыс кв. м складов холодного хранения. После приобретения "Арктики" складские площади составляют 48% нашего портфеля коммерческой недвижимости", - заявил Владимир Тимочко, управляющий директор по прямым инвестициям Dragon Capital.

"Продажа логистического комплекса "Арктика" стала для "Ощадбанка" самой большой по цене реализации операцией по отчуждению непрофильного актива, который был приобретен в собственность в счет погашения задолженности по предоставленному кредиту, пройдя весь путь обращения взыскания на залоговое имущество проблемного должника", - отметил заместитель главы правления "Ощадбанка" Андрей Стецевич.

Dragon Capital - одна из крупнейших групп компаний в Украине, которая работает в сфере прямых инвестиций и финансовых услуг, предоставляя полный спектр инвестиционных банковских и брокерских услуг для корпоративных и частных клиентов.

Конечным бенефициаром в госреестре указан гражданин Чехии, президент Европейской бизнес ассоциации Томаш Фиала.

Напоминаем:

В октябре 2018 года Ощадбанк выставил этот центр на продажу через платформу электронных торгов OpenMarket за 195 млн грн.

Торги состоялись 5 ноября.

В 2014 году банк выдал ООО "ТЛК Арктика" кредит на 100 млн грн под залог рыбного базара и комплекса для хранения и производства продуктов питания. Однако компания перестала его обслуживать.

Ощадбанк обратился в исполнительную службу с целью погасить часть задолженности за счет залогового имущества. После несостоявшихся торгов банк воспользовался своим законным правом приобрести его путем зачисления обеспеченных требований по цене, определенной в ходе исполнительного производства.

Центр предоставляет услуги хранения, перемещения и сортировки товаров, включает предприятие по высокотехнологичной рыбопереработке.

Экономическая правда