АМКУ дозволив Dragon Capital купити торгову марку мінеральних вод "Трускавецька"

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Антимонопольний комітет 12 серпня надав дозвіл компанії Dragon Capital Investments Limited (Нікосія, Кіпр) на опосередковане набуття контролю щодо низки компаній з видобування і реалізації мінеральних природніх вод під ТМ "Трускавецька".

Про це повідомляє прес-служба АМКУ.

Зазначається, що продавцем у рамках запланованої концентрації є IDS - українська група компаній, частина міжнародної групи, один із найбільших гравців на ринку мінеральних і питних вод.

В АМКУ додають, що Dragon Capital Investments Limited не має у своєму портфелі аналогічного бізнесу.

"Відтак, учасники концентрації здійснюють діяльність на різних (несуміжних) товарних ринках.

У Комітеті врахували, що заявлена концентрація здатна покращити конкурентне становище на ринках мінеральних вод. Оскільки частка IDS зменшиться, а на ринок вийде новий учасник. З огляду на це АМКУ прийняв рішення, що заявлена концентрація не призведе до монополізації чи суттєвого обмеження конкуренції на товарних ринках. Тому було надано відповідний дозвіл", ", - пояснили в Комітеті свою позицію.

Водночас у портфелі продавця залишається бізнес з видобування і реалізації мінеральних природніх і питних вод під ТМ "Моршинська", "Миргородська", "BORJOMI", "AQUA LIFE" та "HEMP WATER".

Dragon Capital є власником "Української правди".

Економічна правда