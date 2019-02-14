За рік ринок ритуальних послуг виріс майже до 3 мільярдів

Загальний обсяг наданих ритуальних послуг та предметів ритуальної належності населенню суб’єктами господарювання різних форм власності у 2018 році склав 2,9 мільярда гривень.

Про це повідомляється на сайті Мінрегіону.

Середня вартість одного поховання в Україні за 2018 рік склала 5378 грн., що на 23% більше порівняно з 2017 роком (4385 грн.). Найвищий показник середньої вартості поховання відмічено в Тернопільській (9608грн.), Закарпатській (8931 грн.), Одеській (8763 грн.) областях та місті Києві (7494 грн.), тоді як найнижчий – в Чернігівській (2779 грн.) області.

Зокрема, ритуальними службами реалізовано населенню предметів ритуальної належності на суму майже 691 млн.грн., з яких продано: 185 тис. трун на суму 259 млн.грн.; 596 тис. вінків на суму 114 млн.грн.; 53 тис. пам’ятників на суму 215 млн.грн.; 11 тис. огорож намогильних на суму 28 млн.грн. та інших предметів на суму понад 75 млн.грн.

Ритуальними службами надано послуг населенню на суму 545 млн.грн., що на 6% більше, ніж у 2017 році, в тому числі: надано 146 тис. послуг транспорту для обслуговування процесу поховання на суму 92 млн.грн.; викопано 241 тис. могил на суму 195 млн.грн.; установлено 32 тис. пам’ятників на суму 117 млн.грн., зокрема, 17 тис. пам’ятників із натурального каменю на суму 73 млн.грн. та 15 тис. пам’ятників із залізобетону на суму 44 млн.грн.; установлено 6 тис. огорож на суму 7 млн.грн. та надано інших ритуальних послуг на суму понад 113 млн.грн.

Понад 47% наданих ритуальних послуг та реалізованих предметів ритуальної належності забезпечуються підприємствами приватної форми власності.

Протягом 2018 року в Україні ритуальними службами поховано майже 483 тис. померлих осіб, що становить 90% від загальної кількості померлих, яка за статистичними даними, наданими Державною службою статистики України за 2018 рік, становить майже 535 тис. осіб.