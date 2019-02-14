За год рынок ритуальных услуг вырос почти до 3 миллиардов

Общий объем предоставленных ритуальных услуг и предметов ритуальной принадлежности населению субъектами хозяйствования различных форм собственности в 2018 году составил 2,9 миллиарда гривень.

Об этом сообщается на сайте Минрегиона.

Средняя стоимость одного захоронения в Украине в 2018 году составила 5378 грн., что на 23% больше по сравнению с 2017 годом (4385 грн.). Самый высокий показатель средней стоимости захоронения отмечено в Тернопольской (9608 грн.), Закарпатской (8931 грн.), Одесской (8763 грн.) областях и городе Киеве (7494 грн.), тогда как самый низкий - в Черниговской области (2779 грн.).

В частности, ритуальными службами реализовано населению предметов ритуальной принадлежности на сумму почти 691 млн грн, из которых продано 185 тыс. гробов на сумму 259 млн грн; 596 тыс венков на сумму 114 млн.грн; 53 тыс. памятников на сумму 215 млн.грн; 11 тыс. ограждений надгробных на сумму 28 млн.грн. и других предметов на сумму более 75 млн.грн.

Ритуальными службами предоставлено услуг населению на сумму 545 млн. грн., что на 6% больше, чем в 2017 году, в том числе: предоставлено 146 тыс. услуг транспорта для обслуживания процесса захоронения на сумму 92 млн.грн .; выкопано 241 тыс. могил на сумму 195 млн.грн .; установлено 32 тыс. памятников на сумму 117 млн.грн., в частности, 17 тыс. памятников с натурального камня на сумму 73 млн.грн. и 15 тыс. памятников из железобетона на сумму 44 млн.грн .; установлено 6 тыс. ограждений на сумму 7 млн.грн. и предоставлено других ритуальных услуг на сумму более 113 млн.грн.

В то же время, более 47% предоставленных ритуальных услуг и реализуемых предметов ритуальной принадлежности обеспечиваются предприятиями частной формы собственности.

В течение 2018 года в Украине ритуальными службами похоронен почти 483 тыс. Умерших, что составляет 90% от общего количества умерших, которая по статистическим данным, предоставленным Государственной службой статистики Украины за 2018, составляет почти 535 тыс. человек.