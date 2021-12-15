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Нардепи зробили крок до посилення відповідальності у будівельній галузі

Середа, 15 грудня 2021, 15:25
 
Sean Gallup/Getty Images

Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт №5877, який передбачає посилення адміністративної та кримінальної відповідальності за порушення законодавства у будівельній галузі.

Про це повідомила заступниця міністра розвитку громад і територій Наталія Козловська, передає пресслужба Мінрегіону.

Законопроєкт передбачає, зокрема:

збільшення штрафів за правопорушення у сфері містобудівної діяльності;

чітке визначення кола суб’єктів, на яких може бути накладено адміністративні стягнення;

врегулювання питання самочинного будівництва шляхом тимчасового арешту об’єктів незаконного будівництва;

посилення кримінальної відповідальності за самочинне будівництво, в тому числі на територіях пам’яток культурної спадщини.

"Ухвалений у першому читанні законопроєкт №5877 передбачає більш "жорсткі" покарання, які здатні мотивувати працювати у рамках законодавчого поля. Це створить рівні умови для всіх учасників будівельного ринку", — наголосила Козловська.

Економічна правда

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Мінрегіон будівництво Верховна рада

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