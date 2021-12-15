Нардепи зробили крок до посилення відповідальності у будівельній галузі
Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт №5877, який передбачає посилення адміністративної та кримінальної відповідальності за порушення законодавства у будівельній галузі.
Про це повідомила заступниця міністра розвитку громад і територій Наталія Козловська, передає пресслужба Мінрегіону.
Законопроєкт передбачає, зокрема:
збільшення штрафів за правопорушення у сфері містобудівної діяльності;
чітке визначення кола суб’єктів, на яких може бути накладено адміністративні стягнення;
врегулювання питання самочинного будівництва шляхом тимчасового арешту об’єктів незаконного будівництва;
посилення кримінальної відповідальності за самочинне будівництво, в тому числі на територіях пам’яток культурної спадщини.
"Ухвалений у першому читанні законопроєкт №5877 передбачає більш "жорсткі" покарання, які здатні мотивувати працювати у рамках законодавчого поля. Це створить рівні умови для всіх учасників будівельного ринку", — наголосила Козловська.
Економічна правда
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