Нардепи зробили крок до посилення відповідальності у будівельній галузі

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Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт №5877, який передбачає посилення адміністративної та кримінальної відповідальності за порушення законодавства у будівельній галузі.

Про це повідомила заступниця міністра розвитку громад і територій Наталія Козловська, передає пресслужба Мінрегіону.

Законопроєкт передбачає, зокрема:

збільшення штрафів за правопорушення у сфері містобудівної діяльності; чітке визначення кола суб’єктів, на яких може бути накладено адміністративні стягнення; врегулювання питання самочинного будівництва шляхом тимчасового арешту об’єктів незаконного будівництва; посилення кримінальної відповідальності за самочинне будівництво, в тому числі на територіях пам’яток культурної спадщини.

"Ухвалений у першому читанні законопроєкт №5877 передбачає більш "жорсткі" покарання, які здатні мотивувати працювати у рамках законодавчого поля. Це створить рівні умови для всіх учасників будівельного ринку", — наголосила Козловська.

Економічна правда