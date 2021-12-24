Українці зможуть платити за "комуналку" в єдиній онлайн-системі – Кабмін

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В Україні з'явиться єдина інформаційно-аналітична система з надання житлово-комунальних послуг - уряд створив робочу групу, яка працюватиме над розробкою системи.

Про це повідомив прем'єр Денис Шмигаль.

"Ми утворили міжвідомчу робочу групу, яка займатиметься запуском проєкт-системи під назвою "Простір житлово-комунальних послуг".

Це буде єдиний інструмент, де громадяни зможуть одразу отримати всі послуги, пов'язані зі сферою ЖКГ. Система упорядкує роботу всіх постачальників комунальних послуг, дасть можливість прозорого управління житловим фондом та будинком, а також можливість онлайн замовлення та оплати комунальних послуг", - додав прем'єр.

Також, за його словами, українці отримають змогу повідомляти про порушення у сфері благоустрою, а держава отримає системні та верифіковані дані про ситуацію в житлово-комунальній сфері.

"Робоча група працюватиме над розробкою єдиної інформаційно-аналітичної системи з надання житлово-комунальних послуг "Простір житлово-комунальних послуг".

На сайті можна буде отримати детальну інформацію про надання послуг у сфері ЖКГ чи здійснити оплату", - додав міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов.

Економічна правда