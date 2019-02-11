Транзит газу після 2019 року: "Нафтогаз" знову відхилив умови "Газпрому"

Поточний транзитний контракт між "Нафтогазом" і "Газпромом" не відповідає вимогам українського та європейського законодавства, тому він не може бути "продовжений".

Про це написав у Facebook виконавчий директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко.

Він прокоментував заяву заступника глави МЗС РФ Олександра Панкіна про готовність продовжити транзит через ГТС України на тих умовах, які потрібні Росії.

"Транзит через Україну може бути на стандартних європейських умовах, а не на умовах РФ", - зазначив Вітренко.

Він нагадав, що баланс у відносинах між компаніями вже було відновлено рішеннями міжнародного арбітражу, вони підлягають негайному виконанню, про що свідчить і рішення апеляційного суду у Швеції, згідно з яким оскарження рішень арбітражу не звільняє від необхідності їх виконувати.

Він також нагадав, що "Нафтогаз" наразі перебуває в новому арбітражі з вимогою стягнути з "Газпрому" близько 10 млрд доларів як компенсацію за можливу відсутність транзиту після 2019 року.

Детальніше про газову суперечку читайте у матеріалі "Нафтогаз vs Газпром: хто виграв битву під Стокгольмом"