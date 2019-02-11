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Транзит газа после 2019 года: "Нафтогаз" снова отклонил условия "Газпрома"

Понедельник, 11 февраля 2019, 20:46

Текущий транзитный контракт между "Нафтогазом" и "Газпромом" не соответствует требованиям украинского и европейского законодательства, поэтому он не может быть "продлен".

Об этом написал в Facebook исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.

Он прокомментировал заявление заместителя главы МИД РФ Александра Панкина о готовности продолжить транзит через ГТС Украины на тех условиях, которые нужны России.

"Транзит через Украину может быть на стандартных европейских условиях, а не на условиях РФ", - отметил Витренко.

Он напомнил, что баланс в отношениях между компаниями уже был восстановлен решениями международного арбитража, они подлежат немедленному исполнению, о чем свидетельствует и решение апелляционного суда в Швеции, согласно которому обжалования решений арбитража не освобождает от необходимости их выполнять.

Он также напомнил, что "Нафтогаз" сейчас находится в новом арбитраже с требованием взыскать с "Газпрома" около 10 млрд долларов в качестве компенсации за возможное отсутствие транзита после 2019 года.

Подробнее о газовом споре читайте в материале "Нафтогаз vs Газпром: кто выиграл битву под Стокгольмом"

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