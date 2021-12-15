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У "Газпромі" заявили, що "прокачали" через Україну весь законтрактований обсяг газу

Середа, 15 грудня 2021, 18:45
 
SERGEI SUPINSKY/AFP via Getty Images

Російський "Газпром" зазначає, що виконав зобов'язання щодо транзитного договору з Україною за 2021 рік.

Про це повідомляє "Інтерфакс".

"Сьогодні компанія виконала зобов'язання щодо транзитного договору з Україною. З початку року через її територію протранспортовано 40 млрд куб. м російського газу, що відповідає обсягу, передбаченому транзитним договором на весь 2021 рік", – заявили в корпорації.

Нагадаємо:

30 грудня 2019 року було підписано новий договір на 5 років на організацію транспортування, а також транспортну угоду між "Нафтогазом" та "Оператором ГТС України" і міжоператорських угоду між ОГТСУ і "Газпромом".

Контракт передбачає транзит у 2020 році мінімум 65 млрд куб. м російського газу, а в 2021-2024 роках – по 40 млрд куб. м.

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Газпром транзит

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