У Стокгольмі почався новий суд "Нафтогазу" проти "Газпрому"
У Стокгольмі розпочалося перше засідання арбітражу за позовом НАК "Нафтогаз України" проти російського "Газпрому".
Про це написав виконавчий директор групи "Нафтогаз" Юрій Вітренко на своїй сторінці в Facebook.
"Зараз в Стокгольмі на першому засіданні нового арбітражу проти "Газпрому" (Case Management Conference)", - повідомив він.
Нагадуємо:
"Нафтогаз" 6 липня 2018 року подав до Стокгольмського арбітражу позов з вимогою переглянути тариф на транзит газу за контрактом з ПАТ "Газпром".
НАК вимагає перегляду тарифу з березня 2018 року і попередньо оцінив свої грошові вимоги в 11,58 млрд доларів без урахування відсотків.
У листопаді виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко повідомив, що претензії НАК до "Газпрому" за новими позовами в Стокгольмському арбітражі за чотири місяці збільшилися до понад 12 млрд доларів.
Економічна правда
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