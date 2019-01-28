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У Стокгольмі почався новий суд "Нафтогазу" проти "Газпрому"

Понеділок, 28 січня 2019, 16:40
 

У Стокгольмі розпочалося перше засідання арбітражу за позовом НАК "Нафтогаз України" проти російського "Газпрому".

Про це написав виконавчий директор групи "Нафтогаз" Юрій Вітренко на своїй сторінці в Facebook.

"Зараз в Стокгольмі на першому засіданні нового арбітражу проти "Газпрому" (Case Management Conference)", - повідомив він.

Нагадуємо:

"Нафтогаз" 6 липня 2018 року подав до Стокгольмського арбітражу позов з вимогою переглянути тариф на транзит газу за контрактом з ПАТ "Газпром".

НАК вимагає перегляду тарифу з березня 2018 року і попередньо оцінив свої грошові вимоги в 11,58 млрд доларів без урахування відсотків.

У листопаді виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко повідомив, що претензії НАК до "Газпрому" за новими позовами в Стокгольмському арбітражі за чотири місяці збільшилися до понад 12 млрд доларів.

Економічна правда

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Нафтогаз Газпром суд транзит газ

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