РФ відмовилась збільшити транзит газу через Україну – Зеленський

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Президент Воолодимир Зеленський заявив, що Росія відмовилася збільшити обсяги транзиту газу через ГТС України.

Про це він сказав під час пресмарафону.

"Ми сказали, давайте знижувати вартість транзиту. Буде менше, ніж через будь-які інші потоки. Ми готові, але Росія на це не пішла. Я чув риторику з російської сторони, що вони готові продовжити контракт про транзит. Окрім цих заяв, я нічого більше не бачив", заявив президент.

За його словами, предметних зустрічей між Нафтогазом та Газпромом не було.

Нагадаємо:

У жовтні 2021 року транзит природного газу українською ГТС до країн Європи становив 2,63 мільярда кубометрів, що на 623 мільйони кубометрів нижче порівняно з показниками вересня.

Зеленський заявив главі Єврокомісії, що Україна готова зменшити вартість транзиту газу.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль вважає, що ідеальним терміном продовження контракту з "Газпромом" на транзит газу є 15 років.

Економічна правда