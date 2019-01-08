OLX: власники iPhone шукають iPhone, власники Android шукають роботу

Аналітики торгівельного майданчика OLX на основі запитів користувачів підвели підсумки року і склали рейтинг найбажаніших товарів.

Про це йдеться у повідомленні компанії.

За рік кількість запитів досягла майже 600 мільйонів.

Перше місце з відривом у півсотні тисяч запитів посів велосипед - цю позицію він займає п'ятий рік поспіль, з 2014 року. Диван - другий найпопулярніший товар на платформі, за рік його шукали 700 тисяч разів, близько 2 тисяч разів на день. У трійку лідерів потрапив запит "квартира", а в десятку - "будинок".

У другому півріччі в топ-10 популярних запитів на сервісі оголошень з'явився сьомий айфон. У 2018 році мобільний пристрій шукали понад 400 тисяч разів. Рідше намагалися знайти тільки ноутбук.

Топ-10 запитів на OLX, 2018:

Велосипед Диван Квартира Сукня Куртка iPhone 7 Ноутбук Кросівки Будинок Холодильник

Аналітики OLX також порівняли запити користувачів iOS й Android. Виявилося, що обидва рейтинги сильно відрізняються. Об'єднує власників різних пристроїв тільки одне - в 2018 році усі вони хотіли диван.

На відміну від користувачів айфонів, які весь рік шукали тільки айфони, власники альтернативної операційної системи зрідка цікавилися апаратами на iOS. Так, яблучний девайс вперше з'явився у рейтингу тільки на 32-му місці. І якщо в десятці запитів з Android "робота" на 9-й позиції, то у шанувальників Apple вона навіть не увійшла в топ-100.

Топ-10 запитів з Android:

Диван Велосипед Квартира Сукня Куртка Будинок Рюкзак Кросівки Робота Ноутбук

Володарі айфонів на OLX загалом моніторили айфони. З 10 позицій 6 прийшлося на них. Однак якщо у першому півріччі 2018 рейтинг закривав Gucci, то у другому його витіснив вже відомий "диван".

За весь рік користувачі пристроїв iOS залишалися вірні брендам Nike, Adidas і Zara.

Топ-10 запитів з iOS:

iPhone 7 iPhone X iPhone 6 Nike iPhone 8 Zara Adidas iPhone iPhone 6s Диван

Нагадаємо, раніше аналітики OLX склали рейтинг товарів з найбільш високою ціною у популярних категоріях.