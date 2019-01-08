OLX: владельцы iPhone ищут iPhone, владельцы Android ищут работу
Аналитики торговой площадки OLX на основе запросов пользователей подвели итоги года и составили рейтинг самых желанных товаров.
Об этом говорится в сообщении компании.
За год количество запросов достигло почти 600 миллионов.
Первое место с отрывом в полсотни тысяч запросов занял велосипед - эту позицию он занимает пятый год подряд, с 2014 года. Диван - второй самый популярный товар на платформе, за год его искали 700 тысяч раз, около 2 тысяч раз в день. В тройку лидеров попал запрос "квартира", а в десятку - "дом".
Во втором полугодии в топ-10 популярных запросов на сервисе объявлений появился седьмой айфон. В 2018 году мобильное устройство искали более 400 тысяч раз. Реже пытались найти только ноутбук.
Топ-10 запросов на OLX, 2018:
- Велосипед
- Диван
- Квартира
- Платье
- Куртка
- iPhone 7
- Ноутбук
- Кроссовки
- Дом
- Холодильник
Аналитики OLX также сравнили запросы пользователей iOS и Android. Оказалось, что оба рейтинга сильно отличаются. Объединяет владельцев различных устройств только одно - в 2018 году все они хотели диван.
В отличие от пользователей айфонов, которые весь год искали только айфоны, владельцы альтернативной операционной системы изредка интересовались аппаратами на iOS. Так, яблочный девайс впервые появился в рейтинге только на 32-м месте. И если в десятке запросов с Android "работа" на 9-й позиции, то у поклонников Apple она даже не вошла в топ-100.
Топ-10 запросов с Android:
- Диван
- Велосипед
- Квартира
- Платье
- Куртка
- Дом
- Рюкзак
- Кроссовки
- Работа
- Ноутбук
Обладатели айфонов на OLX целом мониторили айфоны. С 10 позиций 6 пришлось на них. Однако если в первом полугодии 2018 рейтинг закрывал Gucci, то во втором его вытеснил уже известный "диван".
За весь год пользователи устройств iOS оставались верны брендам Nike, Adidas и Zara.
Топ-10 запросов с iOS:
- iPhone 7
- iPhone X
- iPhone 6
- Nike
- iPhone 8
- Zara
- Adidas
- iPhone
- iPhone 6s
- Диван
Напомним, ранее аналитики OLX составили рейтинг товаров с наиболее высокой ценой в популярных категориях.
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua