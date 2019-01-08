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OLX: владельцы iPhone ищут iPhone, владельцы Android ищут работу

Вторник, 8 января 2019, 17:52

Аналитики торговой площадки OLX на основе запросов пользователей подвели итоги года и составили рейтинг самых желанных товаров.

Об этом говорится в сообщении компании.

За год количество запросов достигло почти 600 миллионов.

Первое место с отрывом в полсотни тысяч запросов занял велосипед - эту позицию он занимает пятый год подряд, с 2014 года. Диван - второй самый популярный товар на платформе, за год его искали 700 тысяч раз, около 2 тысяч раз в день. В тройку лидеров попал запрос "квартира", а в десятку - "дом".

 

Во втором полугодии в топ-10 популярных запросов на сервисе объявлений появился седьмой айфон. В 2018 году мобильное устройство искали более 400 тысяч раз. Реже пытались найти только ноутбук.

Топ-10 запросов на OLX, 2018:

  1. Велосипед
  2. Диван
  3. Квартира
  4. Платье
  5. Куртка
  6. iPhone 7
  7. Ноутбук
  8. Кроссовки
  9. Дом
  10. Холодильник

Аналитики OLX также сравнили запросы пользователей iOS и Android. Оказалось, что оба рейтинга сильно отличаются. Объединяет владельцев различных устройств только одно - в 2018 году все они хотели диван.

В отличие от пользователей айфонов, которые весь год искали только айфоны, владельцы альтернативной операционной системы изредка интересовались аппаратами на iOS. Так, яблочный девайс впервые появился в рейтинге только на 32-м месте. И если в десятке запросов с Android "работа" на 9-й позиции, то у поклонников Apple она даже не вошла в топ-100.

Топ-10 запросов с Android:

  1. Диван
  2. Велосипед
  3. Квартира
  4. Платье
  5. Куртка
  6. Дом
  7. Рюкзак
  8. Кроссовки
  9. Работа
  10. Ноутбук

Обладатели айфонов на OLX целом мониторили айфоны. С 10 позиций 6 пришлось на них. Однако если в первом полугодии 2018 рейтинг закрывал Gucci, то во втором его вытеснил уже известный "диван".

За весь год пользователи устройств iOS оставались верны брендам Nike, Adidas и Zara.

Топ-10 запросов с iOS:

  1. iPhone 7
  2. iPhone X
  3. iPhone 6
  4. Nike
  5. iPhone 8
  6. Zara
  7. Adidas
  8. iPhone
  9. iPhone 6s
  10. Диван

Напомним, ранее аналитики OLX составили рейтинг товаров с наиболее высокой ценой в популярных категориях.

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интернет

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