SpaceX вивела на орбіту чергову партію супутників Starlink
Американська компанія SpaceX вивела на орбіту ще 49 супутників Starlink - таким чином тепер на орбіті 2 040 супутників Starlink.
Про це SpaceX повідомила у Twitter.
Для компанії це був 36-й запуск груп супутників Starlink.
Ракетузапустили з космодрому на мисі Канаверал (штат Флорида, США) о 04:02 за Києвом.
Супутники відокремилися на перехідній орбіті (340 км) через 15,5 хв після запуску та за допомогою власних двигунів піднялися на робочу висоту (540 км).
Liftoff! pic.twitter.com/aZ2vu9BOba— SpaceX (@SpaceX) January 19, 2022
При цьому, перший ступінь ракети Falcon 9 успішно приземлився на плавучу платформу A Shortfall of Gravitas в Атлантиці.
Перший багаторазовий ступінь ракети-носія використовувався для запусків вдесяте.
Тепер на орбіті уже 2 040 супутників Starlink.
Минулого року SpaceX запустила близько 900 супутників.
При цьому, SpaceX має дозвіл на запуск ще 30 тис супутників з опцією збільшити цю кількість до 42 тис.
Нагадаємо:
Раніше американська приватна космічна компанія Ілона Маска SpaceX вперше у 2022 році вивела на орбіту чергову партію інтернет-супутників Starlink.
Економічна правда
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