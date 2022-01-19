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SpaceX вивела на орбіту чергову партію супутників Starlink

Середа, 19 січня 2022, 11:50
 
spaceX

Американська компанія SpaceX вивела на орбіту ще 49 супутників Starlink - таким чином тепер на орбіті 2 040 супутників Starlink.

Про це SpaceX повідомила у Twitter.

Для компанії це був 36-й запуск груп супутників Starlink.

Ракетузапустили з космодрому на мисі Канаверал (штат Флорида, США) о 04:02 за Києвом.

Супутники відокремилися на перехідній орбіті (340 км) через 15,5 хв після запуску та за допомогою власних двигунів піднялися на робочу висоту (540 км).

При цьому, перший ступінь ракети Falcon 9 успішно приземлився на плавучу платформу A Shortfall of Gravitas в Атлантиці.

Перший багаторазовий ступінь ракети-носія використовувався для запусків вдесяте.

Тепер на орбіті уже 2 040 супутників Starlink. 

Минулого року SpaceX запустила близько 900 супутників.

При цьому, SpaceX має дозвіл на запуск ще 30 тис супутників з опцією збільшити цю кількість до 42 тис.

Нагадаємо:

Раніше американська приватна космічна компанія Ілона Маска SpaceX вперше у 2022 році вивела на орбіту чергову партію інтернет-супутників Starlink.

Економічна правда

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SpaceX космічна галузь космос інтернет

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