Держбюджет 2018 року зведений "в мінус" на 60 мільярдів

Державний бюджет України за 2018 рік виконано з дефіцитом 59,2 мільярда гривень при затвердженому в законі про держбюджет рівні 94,1 мільярда гривень.

Про це йдеться в даних Державної казначейської служби, передає FinClub.

Загальний фонд держбюджету в 2018 році був зведений з дефіцитом 45,1 млрд грн при плані 58 млрд грн.

Приватизація в 2018 році принесла 268,7 млн ​​грн при затвердженому парламентом в законі про держбюджет плані 18,8 млрд грн, тоді як фінансування за борговими операціями становило 52 млрд грн, в тому числі по загальному фонду - 43 млрд грн.

У минулому році запозичення становили 286,4 млрд грн при плані в 308,3 млрд грн, з яких внутрішні - 174,2 млрд грн.

Зведений бюджет України в 2018 році зведений з дефіцитом 67,7 млрд грн, але профіцит загального фонду становив 22,6 млрд грн.

Нагадуємо:

Податкові надходження до загального фонду держбюджету за результатами року були на 8,1 мільярда гривень нижчими за планові.

Економічна правда