Держбюджет 2018 року зведений "в мінус" на 60 мільярдів
Державний бюджет України за 2018 рік виконано з дефіцитом 59,2 мільярда гривень при затвердженому в законі про держбюджет рівні 94,1 мільярда гривень.
Про це йдеться в даних Державної казначейської служби, передає FinClub.
Загальний фонд держбюджету в 2018 році був зведений з дефіцитом 45,1 млрд грн при плані 58 млрд грн.
Приватизація в 2018 році принесла 268,7 млн грн при затвердженому парламентом в законі про держбюджет плані 18,8 млрд грн, тоді як фінансування за борговими операціями становило 52 млрд грн, в тому числі по загальному фонду - 43 млрд грн.
У минулому році запозичення становили 286,4 млрд грн при плані в 308,3 млрд грн, з яких внутрішні - 174,2 млрд грн.
Зведений бюджет України в 2018 році зведений з дефіцитом 67,7 млрд грн, але профіцит загального фонду становив 22,6 млрд грн.
Нагадуємо:
Податкові надходження до загального фонду держбюджету за результатами року були на 8,1 мільярда гривень нижчими за планові.
Економічна правда
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua