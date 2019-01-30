Госбюджет 2018 года сведен "в минус" на 60 миллиардов
Государственный бюджет Украины за 2018 год выполнен с дефицитом 59,2 миллиарда гривен при утвержденном в законе о госбюджете уровне 94,1 миллиарда гривен.
Об этом говорится в данных Государственной казначейской службы, передает FinClub.
Общий фонд госбюджета в 2018 году был сведен с дефицитом 45,1 млрд грн при плане 58 млрд грн.
Приватизация в 2018 году принесла 268,7 млн грн при утвержденном парламентом в законе о госбюджете плане 18,8 млрд грн, тогда как финансирование по долговым операциям составило 52 млрд грн, в том числе по общему фонду – 43 млрд грн.
В минувшем году заимствования составили 286,4 млрд грн при плане в 308,3 млрд грн, из которых внутренние – 174,2 млрд грн.
Сводный бюджет Украины в 2018 году сведен с дефицитом 67,7 млрд грн, но профицит общего фонда составил 22,6 млрд грн.
Напоминаем:
Налоговые поступления в общий фонд госбюджета по результатам года были на 8,1 миллиарда гривен ниже запланированных.
Экономическая правда
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