Госбюджет 2018 года сведен "в минус" на 60 миллиардов

Государственный бюджет Украины за 2018 год выполнен с дефицитом 59,2 миллиарда гривен при утвержденном в законе о госбюджете уровне 94,1 миллиарда гривен.

Об этом говорится в данных Государственной казначейской службы, передает FinClub.

Общий фонд госбюджета в 2018 году был сведен с дефицитом 45,1 млрд грн при плане 58 млрд грн.

Приватизация в 2018 году принесла 268,7 млн грн при утвержденном парламентом в законе о госбюджете плане 18,8 млрд грн, тогда как финансирование по долговым операциям составило 52 млрд грн, в том числе по общему фонду – 43 млрд грн.

В минувшем году заимствования составили 286,4 млрд грн при плане в 308,3 млрд грн, из которых внутренние – 174,2 млрд грн.

Сводный бюджет Украины в 2018 году сведен с дефицитом 67,7 млрд грн, но профицит общего фонда составил 22,6 млрд грн.

Напоминаем:

Налоговые поступления в общий фонд госбюджета по результатам года были на 8,1 миллиарда гривен ниже запланированных.

Экономическая правда