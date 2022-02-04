До бюджету надійшло 130 мільярдів військового збору за 8 років

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За 2021 рік до державного бюджету України надійшло 28,6 мільярда гривень військового збору, за 2014-2021 роки – 131,9 мільярда.

Про це йдеться у відповіді Державної казначейської служби України на запит StateWatch.

При цьому надходження військового збору зараховуються не на потребу Збройних Cил напряму, а до загального державного бюджету.

"Надходження військового збору відповідно до частини другої статті 29 Бюджетного кодексу України зараховуються до загального фонду і спрямовуються на здійснення видатків згідно бюджетних призначень, встановлених законом України "Про Державний бюджет України на 2021 рік", – підтверджують у Казначействі.

За минулі роки надходження за військовим збором становили наступні суми:

2014 рік (із серпня) – 2,5 млрд грн, 2015 рік – 9,2 млрд грн, 2016 рік – 11,5 млрд грн, 2017 рік – 15,1 млрд грн, 2018 рік – 18,7 млрд грн, 2019 рік – 22,4 млрд грн, 2020 рік – 23,9 млрд грн.

"Загалом за час існування військового збору, державна скарбниця поповнилася на 131,9 млрд грн без чітко визначених пріорітетів на потреби оборони", – порахували у StateWatch.

28 січня депутати Верховної Ради запропонували створити окремий фонд з надходжень військового збору для того, щоб всі кошти були спрямовані на оборонну сферу, проте парламент не ухвалив таке рішення.

Нагадуємо:

Військовий збір – це податок, який було введено в 2014 році для фінансування Збройних сил.

Цим податком обкладаються доходи фізичних осіб на території України.

Ставка військового збору становить 1,5% від нарахованої заробітної плати.

Економічна правда