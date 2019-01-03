Уряд зібрав у 2018 році менше податків, ніж планував

Податкові надходження до загального фонду держбюджету за результатами року були на 8,1 мільярда гривень нижчими за планові.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства фінансів.

Як повідомляло протягом року Міністерство фінансів, існувало кілька основних факторів, які ускладнили виконання планових показників.

Кілька з ключових чинників, які негативно вплинули на податкові надходження, включали: аванс за рентними платежами (в грудні 2017 року було сплачено 4,8 млрд грн, які були закладені в план 2018 року), падіння виробництва тютюнових виробів (на 10,1% р/р за результатами 11 місяців 2018 року), а також нижчі за закладені в припущення держбюджету ціни на нафтопродукти, відсутність девальвації гривні, менші обсяги імпорту природного газу.

Водночас суми відшкодування ПДВ, яке здійснювалося автоматично, були вищими за прогнозовані.

Крім того, податкові надходження до державного бюджету скориговано на 3,2 млрд грн, які було спрямовано до місцевих бюджетів на ремонт доріг (митний експеримент).

В результаті, незважаючи на перевиконання плану надходжень від податку на прибуток підприємств, податкові надходження до загального фонду держбюджету за результатами року були на 8,1 млрд грн нижчими за планові і становили 716,6 млрд грн (за оперативними даними Державної казначейської служби).

"Що стосується видатків, то за результатами року уряд повністю профінансував всі захищені статті видатків. В цілому, видатки за загальним фондом державного бюджету становили 884,5 млрд грн, що на 2,4% менше за планові показники. Основною статтею, за якою фактичні видатки були на 12,2 млрд грн нижчими за планові через курсову різницю, було обслуговування державного боргу", - наголосили в міністерстві.

У Мінфіні уточнили, що в грудні при внесенні змін до держбюджету на 2018 рік було збільшено трансферт Пенсійному фонду на 10,8 млрд грн, щоб мінімізувати розрив ліквідності Фонду.

"Надходження від ЄСВ були менші за планові через невиконання плану зі сплати ЄСВ підприємцями на загальній системі оподаткування, і це на фоні збільшення видатків. Тому протягом року Пенсійний фонд отримував позички з ЄКР і на кінець року накопичив непогашених позичок, які були надані протягом саме 2018 року, у сумі 4,8 млрд грн (хоча в окремі місяці ці суми сягали понад 16 млрд грн)", - деталізували в міністерстві.

Міністерство вжило компенсаторні заходи щодо традиційно вищих за середньомісячні видатки грудня, що дозволило вперше на останні роки зменшити можливі негативні ефекти таких видатків на курс та інфляцію.

"Ми забезпечили фінансування захищених статей видатків, оперативно реагували на поточні проблемні питання та вживали заходів щодо невиконання окремих бюджетних показників", - йдеться в повідомленні.

У Мінфіні зазначають, що це дало можливість зробити правильні висновки для формування бюджетного розпису на 2019 рік.

Економічна правда