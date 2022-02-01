Не виконали видатки: у січні держбюджет звели з профіцитом

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У січні загальний фонд держбюджету зведено з профіцитом у 12 млрд грн завдяки значному недовиконанню видатків та перевиконанню від Податкової.

Про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів.

Так, у січні 2022 року до загального фонду державного бюджету надійшло 78 млрд гривень, або на 13,1% (+9,1 млрд грн) понад плану. Результат зумовлений, передусім, суттєвим перевиконанням зібраного податку на додану вартість.

У Мінфіні пояснили такий понадплановий обсяг: його спричинили високі темпи інфляції торік, зростання обсягів роздрібної торгівлі у грудні та цін на енергоносії.

Усього Податкова служба зібрала до бюджету 43,2 млрд грн – на 11,4% понад плану. Найбільше надійшло саме ПДВ (22,7 млрд грн, +5,4 млрд грн до плану), а також податку на доходи (9,4 млрд грн) та ренти за користування надрами (6,2 млрд грн).

Митних платежів протягом місяця надійшло 32,3 млрд грн з перевиконанням у 20,1%. Із загальної суми, 30 млрд грн надійшло у вигляді ПДВ (+5,0 млрд грн до плану), а ще 2 млрд грн – ввізного мита.

Також у січні надійшло 26,9 млрд грн єдиного внеску на пенсійне та соціальне страхування – на 2 млрд грн більше, ніж планувалося.

Водночас у січні суттєво недовиконано план за видатками бюджету. За підсумками місяця вони становили 66,2 млрд грн, або лише 75,2% від розпису.

Таким чином у січні загальний фонд державного бюджету виконано з профіцитом у розмірі 12 млрд грн при запланованому дефіциті у січні 22 млрд гривень.

Протягом місяця уряд залучив 10,9 млрд грн запозичень, або лише 23,8%. З них 10,8 млрд грн – кошти від продажу держоблігацій.

Нагадаємо, що внаслідок ризику ескалації з боку Росії українські активи значно впали у ціні, що тимчасово обмежило доступ України до зовнішнього капіталу та спричинило відтік портфельних інвестицій.

На погашення державного боргу у січні витратили 19,4 млрд грн (98,8 % плану), на платежі з обслуговування – 5,8 млрд грн (96,5% плану).

Нагадуємо:

За січень-грудень 2021 року загальний фонд державного бюджету виконано з дефіцитом у розмірі 166,8 мільярда гривень при розписі на звітний період у сумі 220,9 мільярда гривень.

Економічна правда