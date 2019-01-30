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Гройсман назвав суму компенсації сім’ям за витрати на няню

Середа, 30 січня 2019, 12:50
 

Кабінет міністрів ініціює низку окремих програм підтримки новонароджених та їхніх сімей.

Про це заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман під час засідання уряду.

"Минулого року ми запровадили систему надання "пакунків малюка", і, фактично, вже понад 100 тисяч таких пакунків було надано породіллям в минулому році", – сказав він.

"Ми запровадили в бюджеті 2019 року ще один важливий інструмент – муніципальна няня. Якщо родина наймає офіційно для догляду за дитиною няню, то уряд компенсує 1626 гривень заробітної плати, яку батьки сплачують няні. Фактично суму податків буде компенсовувати держава", – пояснив прем'єр.

Нагадуємо:

Уряд відшкодовуватиме батькам послуги з догляду за дитиною до трьох років. Розмір відшкодування — прожитковий мінімум на дітей віком до шести років.

Протягом року він змінюватиметься. З 1 січня 2019 року прожитковий мінімум становитиме 1 626 грн, з 1 липня — 1 699 грн, з 1 грудня — 1 779 грн.

Право на таку допомогу матимуть не лише українці, а й іноземці та особи без громадянства, які живуть в Україні. Допомогу не зможуть отримати батьки-вихователі дитячих будинків сімейного типу та прийомні батьки, які отримують інші види соціальних допомог.

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Економічна правда

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Кабмін Гройсман

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