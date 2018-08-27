Передвиборні діти. Які подарунки для батьків новонароджених готує влада

З вересня стартує програма допомоги при народженні дитини вартістю 5 млрд грн. Що і коли отримають безкоштовно від держави майбутні батьки.

Безкоштовні бебі-бокси, послуги муніципальної няні та дороге медичне обстеження — все це оплачуватиме держава молодим батькам. З 1 вересня 2018 року стартує програма допомоги при народженні дитини, яка, за даними Мінсоцполітики, коштуватиме бюджету у 2018-2019 роках 5 млрд грн.

Офіційні причини появи нових соціальних програм — підвищити благополуччя родин, попередити захворювання вагітних жінок, стимулювати народжуваність.

Хоча на фоні невиконання державного бюджету подібне точкове збільшення соціальних видатків скоріше нагадує типову поведінку влади напередодні виборів: задобрювати електорат через збільшення видатків.

Що отримають батьки

Нові види соціальних допомог ставатимуть доступними поетапно. Опорних дат дві: 1 вересня 2018 року та 1 січня 2019 року. З 1 вересня 2018 року молоді батьки матимуть право на "пакунок малюка" при народженні дитини.

"Пакунок малюка" — це набір із двадцяти п'яти необхідних речей для новонароджених. У нього входять підгузки, кілька видів пелюшок, дві ковдри, шкарпетки та одяг, предмети дитячої гігієни, рушник, іграшка.

Отримати його зможуть мати, батько, родичі або патронатний вихователь. Пакунок надаватиметься кожній родині при виписці з пологового будинку.

За законом жінки можуть розраховувати на два види допомог.

Допомога у зв'язку з вагітністю та пологами надається у розмірі 100% середньомісячного доходу жінки, але не менше 25% від розміру прожиткового мінімуму для працездатної особи. Вона виплачується жінкам протягом декретної відпусти, яка починається за 70 днів до пологів і триває 56-70 днів після пологів залежно від того, наскільки легко вони пройшли.

Допомога при народженні дитини надається одному з батьків (опікуну), який постійно проживає з дитиною. Це разовий вид допомоги. Вона призначається у розмірі 41,28 тис грн. Спершу виплачується 10,32 тис грн, решту суми сім'я отримує протягом наступних 36 місяців рівними частинами.

З 1 січня 2019 року стануть доступними ще два види соціальної допомоги.

Перша — програма "Муніципальна няня". Вона передбачає, що протягом трьох років після народження дитини держава частково компенсуватиме батькам витрати на оплату няні. Розмір компенсації — прожитковий мінімум на дітей віком до шести років. Зараз це 1 559 грн, а з 1 грудня 2018 року — 1 626 грн.

Друга допомога — безкоштовне медичне обстеження на TORCH-інфекцію. Його зможуть безкоштовно пройти пари, які подали заяву на реєстрацію шлюбу з 1 січня 2019 року. Це обстеження на виявлення вірусів герпесу, краснухи, токсоплазми, гепатитів В та С, парвовірусу та ентеровірусу, ВІЛ.

Ціна питання

Видатки на нові види соціальних допомог Кабмін розділить між державним та місцевими бюджетами.

За розрахунками Мінсоцполітики, один пакунок малюка коштуватиме для держави 5 тис грн. Вихідні дані такі: якщо у четвертому кварталі 2018 року народиться 93 тис малюків, потреба у коштах становитиме 0,46 млрд грн. Якщо у 2019 році народиться 360 тис малюків, знадобиться 1,8 млрд грн. Читайте також Дефолт на порозі? Що показав аналіз виконання держбюджету На кону людські життя: як новий закон про патентування змінить ціни на ліки 5 мільярдів на "липову" соцдопомогу. Чому держава продовжує годувати шахраїв

"Покриття витрат здійснюватиметься через субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання допомоги сім'ям з дітьми", — говориться у документі Мінсоцполітики, який є у розпорядженні видання.

Протягом року зекономити вдалося майже 2 млрд грн субвенції.

За словами аналітика Асоціації міст України Назара Миколюка, економія або неповне використання субвенції на дітей та сімей є завжди.

Наприклад, у 2016 році вона становила 21% або 158 млн грн, у 2017 році — 9% або 68 млн грн. За перше півріччя 2018 року економія становить 11%.

"Є кілька причин виникнення економії. Зокрема, зменшується кількість дітей, які перебувають на обліку для усиновлення. Кожна усиновлена дитина зменшує видатки на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування", — пояснює експерт.

Вартість програми "Муніципальна няня" — 1,95 млрд грн на рік за умови, що послугами муніципальної няні протягом року скористаються 100 тис сімей.

"Це створить 100 тис робочих місць, які забезпечать надходження податку на доходи фізичних осіб, щонайменше — 800 млн грн", — порахували у Мінсоцполітики. Заплановане джерело коштів — та ж субвенція.

Обстеження на TORCH-інфекцію коштуватиме для держави 0,75 млрд грн. Мінсоцполітики виходило з того, що кількість зареєстрованих шлюбів у 2018 році може становити 300 тис при вартості обстеження 5 тис грн.

На ПДФО чекає розподіл

У рамках соціальних ініціатив Мінсоцполітики планується ще одна новація. Міста та об'єднані територіальні громади (ОТГ), які отримають від UNICEF статус "дружніх до дітей та молоді", зможуть розраховувати на додатковий 1% ПДФО. Частка відрахування цього податку до обласних бюджетів зменшиться на цей же 1%.

"Ініціатива почне працювати лише через два-три роки, оскільки це передбачено процедурою отримання статусу. Кожна громада повинна скласти план дій на два-три роки та бюджет для його втілення. Коли ЮНІСЕФ оцінить плани, тоді громада зможе отримати статус", — пояснює Миколюк.

Передбачається, що кошти з 1% ПДФО громади зможуть направляти винятково на дітей та молодь. На які конкретні цілі — поки не зрозуміло. "Мінфін не отримав пропозицій щодо втілення даної ініціативи від зацікавлених центральних органів влади", — повідомили ЕП у прес-службі цього відомства.

Також незрозуміло, якими будуть умови отримання компенсації за програмою "Муніципальна няня" та які категорії громадян матимуть право на компенсації та безкоштовне медичне обстеження. За словами заступника міністра соціальної політики Олександри Чуркіної, до січня 2019 року у Мінсоцполітики ще є час.

"Зараз іде розробка нормативних актів, які регламентуватимуть механізм", — сказала вона. Правила надання допомоги також залежать від МОЗ та Мінфіну.

З точки зору видатків у Мінфіну зауважень нема. Відомство погодилося з пропозицією Мінсоцполітики щодо реалізації пілотного проекту. За даними казначейства, необхідні для реалізації ініціативи кошти переказані місцевим органам влади у повному обсязі, повідомили ЕП у Мінфіні.