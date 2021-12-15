Газові борги перед "Нафтогазом": уряд передав місцевій владі 27 мільярдів

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На засіданні 15 грудня Кабінет міністрів затвердив порядок надання місцевим бюджетам субвенції у 26,7 млрд грн на погашення боргів перед "Нафтогазом".

Про це відомо з засідання уряду, прем’єр-міністр Денис Шмигаль у telegram.

Шмигаль нагадав, що виконання цих умов передбачено в Меморандумі з місцевою владою.Зі свого боку очільники міст зобов’язалися не підвищувати тариф на тепло до кінця опалювального сезону.

Міністр фінансів Сергій Марченко під час засідання висловив зауваження щодо проєкту постанови. Він зауважив, що спершу повинні надійти кошти з рентної плати до спецфонду, звідки вже потім можна проводити видатки.

Також Марченко заявив, що Держаудитслужба повинна підтвердити достовірність фактичних нарахувань. Таке зауваження врахують під час доопрацювання постанови.

Читайте більше у статті Миколи Топалова: Споживачі, комунальники та постачальники заборгували "Нафтогазу" 100 мільярдів. Що далі: три сценарії

Нагадуємо:

Верховна Рада на засіданні 14 липня схвалила законопроєкт №3508-д у цілому, яким пропонується механізм реструктуризації боргів, що виникли на рахунках теплокомуненерго, газзбутів та облгазів за газ – вони перевищують 100 млрд грн.

9 грудня парламентарі також внесли зміни до держбюджету-2021 та передбачили збільшення доходів і видатків бюджету майже на 50 млрд грн. 26,9 млрд грн із загальної суми спрямували на субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах.

Доходи бюджеті збільшили завдяки перевиконанню зборів за рентною платою за користування газовими надрами. Вона прив’язана до ринкової ціни на газ, яка восени тримається на рекордних рівнях.

Економічна правда