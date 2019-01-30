Гройсман назвал сумму компенсации семьям за расходы на няню

Кабинет министров инициирует ряд отдельных программ поддержки новорожденных и их семей.

Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман во время заседания правительства.

"В прошлом году мы ввели систему предоставления "пакетов малыша", и, фактически, уже более 100 тысяч таких пакетов было предоставлено роженицам в прошлом году", - сказал он.

"Мы ввели в бюджете 2019 года еще один важный инструмент - муниципальная няня. Если семья нанимает официально по уходу за ребенком няню, то правительство компенсирует 1626 гривен заработной платы, которую родители платят няне. Фактически сумму налогов будет компенсировать государство" , - пояснил премьер.

Напоминаем:

Правительство будет возмещать родителям услуги по уходу за ребенком до трех лет. Размер возмещения - прожиточный минимум на детей возрастом до шести лет.

В течение года он будет меняться. С 1 января 2019 года прожиточный минимум составит 1626 грн, с 1 июля - 1699 грн, с 1 декабря - 1779 грн.

Право на такую ​​помощь будут иметь не только украинцы, но и иностранцы и лица без гражданства, постоянно проживающие в Украине. Помощь не смогут получить родители-воспитатели детских домов семейного типа и приемные родители, которые получают другие виды социальной помощи.

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Экономическая правда