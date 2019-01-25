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ЄБРР збільшив інвестиції в українського пивовара

П'ятниця, 25 січня 2019, 17:34

Європейський банк реконструкції та розвитку збільшує свою частку в "Першій приватній броварні" до 22%.

Про це йдеться у прес-релізі ЄБРР.

Як наголошується, в порівнянні з початковим акціонерним договором, ЄБРР збільшив свою частку в "Першій приватній броварні" до 22%.

"Пакет в 7% було придбано у міжнародної компанії OASIC Group. Дольова участь інших акціонерів (включаючи родину Мацол та німецьку компанію Oettinger) залишилася без змін", - йдеться у повідомленні.

"Паралельно акціонери нададуть компанії фінансування розміром 21,6 млн доларів. Це допоможе посилити матеріально-технічну базу пивоварні, профінансувати її зростаючі виробничі та інвестиційні потреби", - повідомляється у прес-релізі.

Компанія була заснована у 2004 році. Через вісім років ЄБРР разом з німецьким концерном Oettinger та міжнародною групою Oasis CIS увійшов до складу її акціонерів.

З 2012 року "Перша приватна броварня" здійснює управління двома пивзаводами – у Львові та в Радомишлі — сумарною потужністю 2,3 млн гектолітрів пива на рік.

Читайте також інтерв’ю з найбільшим акціонером та СЕО "Першої приватної броварні" Андрієм Мацолою

Економічна правда

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ЄБРР пиво

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