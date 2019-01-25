ЕБРР увеличил инвестиции в украинского пивовара

Европейский банк реконструкции и развития увеличивает свою долю в компании "Перша приватна броварня" до 22%.

Об этом говорится в пресс-релизе ЕБРР.

Как отмечается, по сравнению с первоначальным акционерным договором, ЕБРР увеличил свою долю в компании до 22%.

"Пакет в 7% был приобретен у международной компании OASIC Group. Долевое участие других акционеров (включая семью Мацола и немецкую компанию Oettinger) осталась без изменений", - говорится в сообщении.

"Параллельно акционеры предоставят компании финансирование в размере 21,6 млн долларов. Это поможет усилить материально-техническую базу пивоварни, профинансировать ее растущие производственные и инвестиционные потребности", - сообщается в пресс-релизе.

Компания была основана в 2004 году. Через восемь лет ЕБРР совместно с немецким концерном Oettinger и международной группой Oasis CIS вошел в состав ее акционеров.

С 2012 года "Перша приватна броварня" осуществляет управление двумя пивзаводами - во Львове и в Радомышле - суммарной мощностью 2,3 млн гектолитров пива в год.

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Экономическая правда