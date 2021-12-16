ЄБРР погодив кредит на 200 мільйонів євро на ремонт траси Київ – Одеса

Європейський банк реконструкції та розвитку погодив транш у розмірі 190 мільйонів євро для Державного агентства автомобільних доріг у межах кредиту на ремонт і покращення технічного стану ділянок автошляху M-05 Київ - Одеса.

Про це повідомляє пресслужба Укравтодору.

Зазначється, що транш надається у межах пакету фінансування загальним обсягом 450 млн євро і призначається для покращення технічно-експлуатаційного стану ділянок автошляху M-05 Київ-Одеса у Кіровоградській, Миколаївський та Одеській областях.

Надання нового траншу стало можливим завдяки прогресу, досягнутому Укравтодором у перегляді систем управління агентством з метою подальшого просування необхідних реформ. Зокрема, незалежні експерти розробили комплексний план дій із запобігання корупції, що було затверджено керівною групою високого рівня, до складу якої входять представники уряду, Офісу Президента, ЄБРР та Укравтодору.

Цей план, що вже виконується, передбачає комплексний підхід до забезпечення доброчесності та комплаєнса, покращення корпоративного управління та внутрішніх механізмів, політик і процедур запобігання корупції. Він також має сприяти розвитку культури доброчесності у масштабах усієї організації.

Нагадуємо:

В грудні 2020 року Європейський банк реконструкції та розвитку і уряд України уклали кредитну угоду на 450 млн євро за проєктом "Розвиток транс’європейської транспортної мережі (Україна – дорожні коридори)".

Кошти будуть спрямовані на капітальний ремонт 5 ділянок автошляху М-05 Київ-Одеса у Черкаській, Кіровоградській, Миколаївській та Одеській областях, а також на будівництво Північного обходу Львова.

Крім цього, угода передбачає впровадження чотирьох важливих реформ для дорожньої галузі.

Серед них: реформа системи закупівель, підвищення безпеки руху, розвиток інфраструктури для електротранспорту та антикорупційну.

Економічна правда