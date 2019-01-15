"Борщовий набір" подешевшав після свят

Після новорічних свят в Україні знизилися ціни на більшість овочевих складових "борщового набору".

Про це повідомляє ринок "Шувар".

Від початку цього тижня ціни на моркву впали на 10% - до 7-11 грн/кг, на 5% подешевшала білоголова капуста - до 8-10 грн/кг, по картоплі також на цьому тижні було зафіксовано зниження ціни на 10% - до 6-7 грн/кг.

Без змін лишились ціни на буряк. На гуртових ринках поряд з вітчизняним буряком пропонується імпортний буряк із Польщі, загальний діапазон цін на нього становить 9-11 грн/кг.

Вартість цибулі становить 13-15 грн/кг.

Нагадаємо:

Київ, а також Донецька і Закарпатська області очолили рейтинг регіонів з найвищими цінами на соціальні продукти харчування.

Вартість новорічного столу 2019 року для української сім’ї з 4 осіб підвищилася порівняно з вартістю новорічного столу 2018 року майже на 20% і становила 1535 гривень.