"Борщовий набір" подешевшав після свят
Після новорічних свят в Україні знизилися ціни на більшість овочевих складових "борщового набору".
Про це повідомляє ринок "Шувар".
Від початку цього тижня ціни на моркву впали на 10% - до 7-11 грн/кг, на 5% подешевшала білоголова капуста - до 8-10 грн/кг, по картоплі також на цьому тижні було зафіксовано зниження ціни на 10% - до 6-7 грн/кг.
Без змін лишились ціни на буряк. На гуртових ринках поряд з вітчизняним буряком пропонується імпортний буряк із Польщі, загальний діапазон цін на нього становить 9-11 грн/кг.
Вартість цибулі становить 13-15 грн/кг.
Нагадаємо:
Київ, а також Донецька і Закарпатська області очолили рейтинг регіонів з найвищими цінами на соціальні продукти харчування.
Вартість новорічного столу 2019 року для української сім’ї з 4 осіб підвищилася порівняно з вартістю новорічного столу 2018 року майже на 20% і становила 1535 гривень.
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