Цукор +75%, олія +70%: в Україні за рік подорожчали продукти харчування

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В Україні відпускні ціни виробників на продукти харчування за рік збільшилися на 9-75%, зокрема, середні ціни на соняшникову олію зросли на 70%, на цукор - на 75%.

Про це свідчать дані фінансово-економічного департаменту Мінагрополітики станом на 3 вересня 2021 року.

Зокрема, закупівельні ціни на пшеницю (2,3 та 4 класу) у річному вимірі зросли на 16% (до 7 780, 7 685, 7 464 грн/т без ПДВ відповідно).

А закупівельні ціни на кукурудзу - зросли на 27% (до 7 007 грн/т без ПДВ).

Водночас відпускні ціни виробників на кукурудзяну крупу в середньому становили 12,91 грн/кг (+24%),на пшоняну крупу - 14,10 грн/кг (+13%); на горохову крупу - 14,33 грн/кг (+20%), на ячмінну крупу - 11,20 грн/кг (+31%).

При цьому відпускні ціни виробників на м'ясо ВРХ зросли на 13% - до 108,15 грн/кг з ПДВ, на м'ясо свиней - на 5% (до 89,61 грн/кг).

Повідомляється, що відпускні ціни виробників на соняшникову олію в середньому становили 49,66 грн/кг (+70%).

На цукор - 22,09 грн/кг (+75%); на молоко вищого гатунку - 21,75 грн/кг (+14%); на масло вершкове - 174,12 грн/кг (+9%).

Капусту у середньому продавали по 5,15 грн/кг (+12%), буряк - по 7,41 грн/кг (+49%), моркву - по 7,97 грн/кг (+23%).

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Нагадуємо:

У липні 2021 року інфляція у річному вимірі прискорилась до 10,2%, порівняно з червнем 2021 року - знизилась до 0,1%. Двозначною інфляція була ще в 2018 році.

Закупівельні ціни на гречку у річному вимірі (з 3 вересня 2020 року по 3 вересня 2021 року) зросли на 18% (до 20 161 грн/т без ПДВ), а середня ціна гречаної крупи від виробників - на 14% (до 35,63 грн/кг з ПДВ).

Економічна правда