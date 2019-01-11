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Ціни на продукти харчування в Києві — найвищі в Україні

П'ятниця, 11 січня 2019, 10:50
 
unsplash

Київ, а також Донецька і Закарпатська області очолили рейтинг регіонів з найвищими цінами на соціальні продукти харчування.

Про це повідомив голова Української Асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко на своїй сторінці в Facebook.

"Аналіз даних офіційної статистики за останній місяць осені показав, що Київ, Донецька та Закарпатська області мають найвищу вартість соціальних продуктів харчування. Разом ці регіони мають більше половини найдорожчих продуктів з переліку, який моніториться Держстатом", - написав Дорошенко.

Лідером рейтингу з найвищими цінами на продукти є Київ, де відразу сім соціальних продуктів мають найвищу ціну серед всіх регіонів України.

Друге місце ділять Донбас і Закарпаття з п'ятьма продуктами з високою вартістю. Третя позиція у Херсонщини з трьома найменуваннями продуктів з соціального кошика.

У Києві найвищі ціни на білий хліб з борошна вищого сорту - 35,9 грн за кілограм. Для порівняння, середній показник по Україні - 21,5 грн.

Чорний хліб коштує в Києві 24,6 грн за кілограм при середній ціні - 17,9 грн; кілограм манної крупи - 15,4 грн, по Україні - 13,6 грн; яйця - 28,3 грн за десяток, при середньостатистичній - 24,8 грн; цукор -16,8 грн за кілограм, в той час як в середньому по Україні - 14,2 грн.

Сало в Києві можна купити за 120,9 грн, в той час коли по країні середньостатистична вартість - 75,7 грн.

У Донецькій області найвищими є наступні позиції: куряча тушка - 61,9 грн за кілограм, для порівняння - середній показник за всіма регіонами - 58,3 грн; варена ковбаса - 100,8 грн, середня ціна - 92,2 грн; буряк - 9,2 грн, по Україні - 8,1 грн; морква - 13,3 грн, по країні - 11,1 грн; картопля - 8,7 грн, при середньостатистичній - 6,7 грн.

На Закарпатті найдорожчими є такі продукти: пшеничне борошно - 12,7 грн, середня вартість - 11,2 грн; гречка - 21,2 грн за кілограм, середня по Україні - 16,6 грн; морожена риба - 80,1 грн, середньостатистична - 72,9 грн; олія соняшникова - 37,6 грн за літр, середня за даними Держстату - 35 грн; капуста - 9,6 грн, а по Україні - 7,2 грн.

На Херсонщині найдорожчі: куряче філе - 109,8 грн за кілограм, середня ціна в країні - 103,5 грн; сметана - 64,1 грн, середня за офіційною статистикою - 55,4 грн; цибуля - 14 грн за кілограм, середньоукраїнська - 12,9 грн.

Немає максимальних цін у Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Житомирській, Запорізькій, Кіровоградській, Миколаївській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Хмельницькій та Чернігівській областях.

Тернопільщина є регіоном з найнижчими цінами на третину соціального кошика. У трійці регіонів з комфортними цінами також Полтавщина і Дніпропетровщина. Рік тому рейтинг регіонів з найнижчими цінами був такий: Львівщина, Тернопільщина та Запоріжжя.

Рік тому, в листопаді 2017 року, лідером антирейтингу з сімома найдорожчими продуктами була Донецька область. Там були найвищі ціни на чорний хліб, борошно, гречку, олію, сметану, сир і моркву. Трійка лідерів за рік не змінилася: Київ, Донбас, Закарпаття.

"Необхідно додати, що жителі Донецької області та Києва мають найвищу середню заробітну плату в країні. Тому висока ціна [на продукти харчування] обумовлена ​​більш високим рівнем платоспроможності", - зазначив Дорошенко.

Економічна правда

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