"Борщевой набор" подешевел после праздников

После новогодних праздников в Украине снизились цены на большинство овощных составляющих "борщевого набора".

Об этом сообщает рынок "Шувар".

С начала этой недели цены на морковь упали на 10% - до 7-11 грн/кг, на 5% подешевела белокочанная капуста - до 8-10 грн/кг, по картофелю также на этой неделе было зафиксировано снижение цены на 10% - до 6-7 грн/кг.

Без изменений остались цены на свеклу. На оптовых рынках вместе с отечественным свеклой, предлагается импортная свекла из Польши, общий диапазон цен на нее составляет 9-11 грн/кг.

Стоимость лука сегодня составляет 13-15 грн/кг.

Напомним:

Киев, а также Донецкая и Закарпатская области возглавили рейтинг регионов с самыми высокими ценами на социальные продукты питания.

тоимость новогоднего стола 2019 для украинской семьи из 4 человек повысилась по сравнению со стоимостью новогоднего стола 2018 почти на 20% и составила 1535 гривень.