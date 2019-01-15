"Борщевой набор" подешевел после праздников
После новогодних праздников в Украине снизились цены на большинство овощных составляющих "борщевого набора".
Об этом сообщает рынок "Шувар".
С начала этой недели цены на морковь упали на 10% - до 7-11 грн/кг, на 5% подешевела белокочанная капуста - до 8-10 грн/кг, по картофелю также на этой неделе было зафиксировано снижение цены на 10% - до 6-7 грн/кг.
Без изменений остались цены на свеклу. На оптовых рынках вместе с отечественным свеклой, предлагается импортная свекла из Польши, общий диапазон цен на нее составляет 9-11 грн/кг.
Стоимость лука сегодня составляет 13-15 грн/кг.
Напомним:
Киев, а также Донецкая и Закарпатская области возглавили рейтинг регионов с самыми высокими ценами на социальные продукты питания.
тоимость новогоднего стола 2019 для украинской семьи из 4 человек повысилась по сравнению со стоимостью новогоднего стола 2018 почти на 20% и составила 1535 гривень.
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