У Мінагрополітики кажуть про тенденцію до зниження середніх цін виробників на овочі

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У Мінагрополітики заявляють про тенденцію до зниження середніх цін виробників на овочі - в порівнянні з минулим місяцем, на 16 % втратили в ціні морква та буряк, 7 % - картопля, 4% - капуста та цибуля.

Про це повідомляє прес-служба міністерства з посиланням на дані фінансово-економічного департаменту.

"Спостерігається тенденція до зниження середніх цін виробників на овочі.

Так, відносно минулого року на 14 % знизилися ціни на картоплю, а в порівнянні з минулим місяцем, на 16 % втратили в ціні морква та буряк, 7 % - картопля, 4% - капуста та цибуля", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що ціни на масло вершкове, олію та цукор не зросли.

"По більшості критичних для населення продуктів харчування ціни зросли в річному вимірі в межах інфляції. Відбулось незначне подорожчання (4%) м'яса ВРХ та свинини (5%), молоко вищого гатунку змінилось в ціні на 2%, м'ясо курей на 3%", - додали в міністерстві.

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Нагадуємо:

У липні 2021 року інфляція у річному вимірі прискорилась до 10,2%, порівняно з червнем 2021 року - знизилась до 0,1%. Двозначною інфляція була ще в 2018 році.

Закупівельні ціни на гречку у річному вимірі (з 3 вересня 2020 року по 3 вересня 2021 року) зросли на 18% (до 20 161 грн/т без ПДВ), а середня ціна гречаної крупи від виробників - на 14% (до 35,63 грн/кг з ПДВ).

В Україні відпускні ціни виробників на продукти харчування за рік збільшилися на 9-75%, зокрема, середні ціни на соняшникову олію зросли на 70%, на цукор - на 75%.

Економічна правда