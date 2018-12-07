Порошенко підписав держбюджет на 2019 рік

Президент України Петро Порошенко заявив, що підписав закон про державний бюджет на 2019 рік.

Про це він заявив, виступаючи на Українському жіночому конгресі в Києві, передає "Інтерфакс-Україна".

"Я зараз там підписав бюджет", - сказав президент.

В Адміністрації президента "Українській правді" підтвердили, що йдеться про державний бюджет 2019 року.

Водночас, на сайті Верховної ради все ще зазначено, що проект закон передано на підпис президенту.

Нагадаємо, спікер Верховної Ради Андрій Парубій підписав закон про державний бюджет на 2019 рік 5 грудня.

23 листопада Верховна рада підтримала проект державного бюджету на 2019 рік у другому читанні та в цілому.

Про всі деталі головного фінансового документу країни читайте у статті Економічної правди: Світанкові ризики. Які підводні камені містить ухвалений держбюджет

Економічна правда