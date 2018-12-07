Порошенко подписал госбюджет на 2019 год

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что подписал закон о государственном бюджете на 2019 год.

Об этом он заявил, выступая на Украинском женском конгрессе в Киеве, передает "Интерфакс-Украина".

"Я сейчас там подписал бюджет", - сказал президент.

В Администрации президента "Украинской правде" подтвердили, что речь идет о государственном бюджете 2019 года.

В то же время, на сайте Верховной рады все еще указано, что проект закон передан на подпись президенту.

Напомним, спикер Верховной Рады Андрей Парубий подписал закон о государственном бюджете на 2019 год.

23 ноября Верховная рада поддержала проект государственного бюджета на 2019 год во втором чтении и в целом.

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Экономическая правда