Порошенко подписал госбюджет на 2019 год
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что подписал закон о государственном бюджете на 2019 год.
Об этом он заявил, выступая на Украинском женском конгрессе в Киеве, передает "Интерфакс-Украина".
"Я сейчас там подписал бюджет", - сказал президент.
В Администрации президента "Украинской правде" подтвердили, что речь идет о государственном бюджете 2019 года.
В то же время, на сайте Верховной рады все еще указано, что проект закон передан на подпись президенту.
Напомним, спикер Верховной Рады Андрей Парубий подписал закон о государственном бюджете на 2019 год.
23 ноября Верховная рада поддержала проект государственного бюджета на 2019 год во втором чтении и в целом.
Обо всех деталях главного финансового документа страны читайте в статье Экономической правды: Рассветные риски. Какие подводные камни содержит принятый госбюджет
Экономическая правда
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