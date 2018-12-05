Парубій підписав держбюджет-2019

Спікер Верховної Ради Андрій Парубій підписав закон про державний бюджет на 2019 рік.

Про це він повідомив у Twitter.

"Щойно підписав закон "Про державний бюджет України на 2019 рік". Ми ухвалили його, дотримавшись усіх вимог, - до 1 грудня. Це гарантує нам макрофінансову підтримку наших міжнародних партнерів", - написав Парубій.

Щойно підписав Закон “Про Державний бюджет України на 2019 рік”. Ми ухвалили його дотримавшись всіх вимог- до 1 грудня.Це гарантує нам макрофінансову підтримку наших міжнародних партнерів. Це Бюджет розвитку і зростання! І головне, що це бюджет зміцнення оборони і безпеки України pic.twitter.com/0FglYlrzw3 — Андрій Парубій (@AndriyParubiy) 5 декабря 2018 г.

Він переконаний, що ухвалений документ є бюджетом "розвитку і зростання".

"І головне, що це бюджет зміцнення оборони й безпеки України", - зазначив він.

Документ направлено на підпис президентові України.

Про бюджет на 2019 рік читайте у матеріалі ЕП - Світанкові ризики. Які підводні камені містить ухвалений держбюджет