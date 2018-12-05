Парубій підписав держбюджет-2019
Спікер Верховної Ради Андрій Парубій підписав закон про державний бюджет на 2019 рік.
Про це він повідомив у Twitter.
"Щойно підписав закон "Про державний бюджет України на 2019 рік". Ми ухвалили його, дотримавшись усіх вимог, - до 1 грудня. Це гарантує нам макрофінансову підтримку наших міжнародних партнерів", - написав Парубій.
Щойно підписав Закон “Про Державний бюджет України на 2019 рік”. Ми ухвалили його дотримавшись всіх вимог- до 1 грудня.Це гарантує нам макрофінансову підтримку наших міжнародних партнерів. Це Бюджет розвитку і зростання! І головне, що це бюджет зміцнення оборони і безпеки України pic.twitter.com/0FglYlrzw3— Андрій Парубій (@AndriyParubiy) 5 декабря 2018 г.
Він переконаний, що ухвалений документ є бюджетом "розвитку і зростання".
"І головне, що це бюджет зміцнення оборони й безпеки України", - зазначив він.
Документ направлено на підпис президентові України.
Про бюджет на 2019 рік читайте у матеріалі ЕП - Світанкові ризики. Які підводні камені містить ухвалений держбюджет
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