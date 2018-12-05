Всі розділи
Укр / Рус

Парубій підписав держбюджет-2019

Середа, 5 грудня 2018, 17:07

Спікер Верховної Ради Андрій Парубій підписав закон про державний бюджет на 2019 рік.

Про це він повідомив у Twitter.

"Щойно підписав закон "Про державний бюджет України на 2019 рік". Ми ухвалили його, дотримавшись усіх вимог, - до 1 грудня. Це гарантує нам макрофінансову підтримку наших міжнародних партнерів", - написав Парубій.

Він переконаний, що ухвалений документ є бюджетом "розвитку і зростання".

"І головне, що це бюджет зміцнення оборони й безпеки України", - зазначив він.

Документ направлено на підпис президентові України.

Про бюджет на 2019 рік читайте у матеріалі ЕПСвітанкові ризики. Які підводні камені містить ухвалений держбюджет

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

бюджет

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Надходження до бюджету зросли на 90 мільярдів гривень – ДФС 3 грудня 2018, 20:39
Бюджет-2019: Головними статтями буде фінансування пенсій та субсидій 24 листопада 2018, 12:04
Бюджет Києва на 2019 рік планується на рівні 53 мільярдів гривень – Кличко 23 листопада 2018, 20:30
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті