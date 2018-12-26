Запуск електронного квитка у Києві вчергове перенесли

Запуск продажу єдиного електронного квитка для громадського транспорту у Києві переноситься на 2019 рік.

Про це "Українській правді" повідомила керівник прес-служби Київської міської державної адміністрації Катерина Баранова.

Вона зазначила, що презентацію системи відклали через технічні причини, пов’язані з організацією.

Що саме завадило запуску системи, у КМДА поки не уточнюють, однак обіцяють повідомити пізніше.

За словами Баранової, продаж квитків розпочнеться вже у наступному 2019 році.

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Нагадуємо:

26 грудня мала відбутись презентація єдиного електронного квитка.

Перед цим, у вересні мер Києва Віталій Кличко заявляв, що е-квиток для проїзду в громадському транспорті буде презентовано впродовж місяця. Він говорив, що роботи зі встановлення валідаторів завершуються, але "є певні технічні моменти".

Згодом у КМДА повідомили, що єдиний е-квиток у наземному транспорті запровадять з 1 листопада і він буде працювати в тестовому режимі.

Картка коштуватиме 40 гривень, її буде необхідно зареєструвати в особистому кабінеті.

За даними КМДА, картку е-квитка для громадського транспорту Києва можна буде придбати у касах метрополітену, Київпастрансу, муніципальних та комерційних кіосках "Союздрук", "ТурІнфо", "Т-Кіоск". Також купити е-квиток можна буде у кондукторів у тролейбусах, трамваях та автобусах.

Адреси, за якими мають бути розташовані кіоски з квитками, можна переглянути на сайті Київпастрансу, однак встановлення нових кіосків ще триває.