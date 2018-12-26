Запуск электронного билета в Киеве отложили в очередной раз

Запуск продажи единого электронного билета для общественного транспорта в Киеве переносится на 2019 год.

Об этом "Украинской правде" сообщила руководитель пресс-службы Киевской городской государственной администрации Екатерина Баранова.

Она отметила, что презентацию системы отложили по техническим причинам, связанных с организацией.

Что именно помешало запуску системы, в КГГА пока не уточняют, однако обещают сообщить позже.

По словам Барановой, продажа билетов начнется уже в следующем 2019 году.

Читайте также: Единый электронный билет. Как это будет работать?

Напоминаем:

26 декабря должна была состояться презентация единого электронного билета.

До этого, в сентябре мэр Киева Виталий Кличко заявлял, что е-билет для проезда в общественном транспорте будут презентован в течение месяца. Он говорил, что работы по установке валидаторов завершаются, но "есть определенные технические моменты".

Позже в КГГА сообщили, что единый е-билет в наземном транспорте введут с 1 ноября и он будет работать в тестовом режиме.

Карточка будет стоить 40 гривен, ее будет необходимо зарегистрировать в личном кабинете.

По данным КГГА, карточку е-билета для общественного транспорта Киева можно будет приобрести в кассах метрополитена, Киевпастранса, муниципальных и коммерческих киосках "Союзпечать", "Туринфо", "Т-Киоск". Также купить е-билет можно будет у кондукторов в троллейбусах, трамваях и автобусах.

Адреса, по которым должны быть расположены киоски с билетами, можно найти на сайте Киевпастранса, установление новых киосков еще продолжается.