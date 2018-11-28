Ціни на нафту перейшли до зростання

Ціни на нафту зростають в середу на оптимізмі щодо майбутнього саміту G20, який стартує в Буенос-Айресі в п'ятницю.

Про це свідчать дані торгів, передає "Інтерфакс-Україна".

Як очікується, президент США Дональд Трамп і голова КНР Сі Цзіньпін зустрінуться на полях саміту для обговорення ситуації в торговельній сфері. Економічний радник Білого дому Ларрі Кадлоу заявив, що Трамп "бачить хороші шанси на укладення угоди" між двома країнами.

Вартість січневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures до 8:20 становить 60,99 долара за барель, що на 0,78 долара (1,3%) вище за рівень закриття попередньої сесії. У вівторок ці контракти подешевшали на 0,27 долара (0,45%) - до 60,21 долара за барель.

Ф'ючерс на нафту WTI на січень на електронних торгах Нью-йоркської товарної біржі (NYMEX) до цього часу подорожчав на 0,66 долара (1,28%) - до 52,22 долара за барель. За підсумками торгів 27 листопада контракт знизився в ціні на 0,07 долара (0,14%) - до 51,56 долара за барель.

Днем раніше Трамп заявив, що він підніме мита на китайські товари, якщо переговори з головою КНР підуть недостатньо добре.

"Угода між Вашингтоном і Пекіном, або хоча б відмова США від нового раунду підвищення тарифів, буде позитивним чинником для ринків", - відзначає один з редакторів спеціалізованого видання Sevens Report Тайлер Річі.

"Відсутність угоди вдарить по ризикованих активах, і особливо по сировині, включаючи нафту", - цитує експерта Market Watch.