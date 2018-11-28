Цены на нефть перешли к росту

Цены на нефть поднимаются в среду на оптимизме в отношении предстоящего саммита G20, который стартует в Буэнос-Айресе в пятницу.

Об этом свидетельствуют данные торгов, передает "Интерфакс-Украина".

Как ожидается, президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин встретятся на полях саммита для обсуждения ситуации в торговой сфере. Экономический советник Белого дома Ларри Кадлоу заявил, что Трамп "видит хорошие шансы на заключение соглашения" между двумя странами.

Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:20 составляет 60,99 доллара за баррель, что на 0,78 доллара (1,3%) выше уровня закрытия предыдущей сессии. Во вторник эти контракты подешевели на 0,27 доллара (0,45%) - до 60,21 доллара за баррель.

Фьючерс на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на 0,66 доллара (1,28%) - до 52,22 доллара за баррель. По итогам торгов 27 ноября контракт снизился в цене на 0,07 доллара (0,14%) - до 51,56 доллара за баррель.

Днем ранее Трамп заявил, что он поднимет пошлины на китайские товары, если переговоры с председателем КНР пойдут недостаточно хорошо.



"Соглашение между Вашингтоном и Пекином, или хотя бы отказ США от нового раунда повышения тарифов, будет положительным фактором для рынков", - отмечает один из редакторов специализированного издания Sevens Report Тайлер Ричи.



"Отсутствие соглашения ударит по рискованным активам, и особенно по сырью, включая нефть", - цитирует эксперта MarketWatch.