ЗМІ з'ясували, що стоїть за несподіваним арештом голови Nissan

Екс-глава Renault і Nissan Карлос Гон, заарештований в Токіо 19 листопада, планував злиття двох компаній, а рада директорів японського автовиробника була проти угоди і шукала способи її заблокувати.

Про це пише Financial Times, передає Інтерфакс-Україна.

За даними джерел FT, члени ради директорів Nissan чекали, що пропозиція буде зроблена в найближчі місяці.

Майже 20 років тому в рамках формування альянсу Renault і Nissan була придумана структура перехресного володіння акціями компаній, пізніше до них додалася Mitsubishi. Зараз Nissan і уряд Франції володіють приблизно по 15% акцій Renault, якій належать 43% акцій Nissan. При цьому Nissan також контролює 34% акцій Mitsubishi.

У Renault є значні права контролю щодо Nissan, включаючи можливість прямо впливати на призначення вищого керівництва. Частка Nissan не дає японській компанії прав голосу і контролю за господарською діяльністю французького партнера.

Уряд Франції останнім часом наполягав на більшому зближенні автоконцернів, щоб зберегти альянс після відходу Гона, очікуваного в 2022 році. Однак у японської сторони були певні заперечення.

"Рада директорів Nissan завжди говорила, що буде жорстко боротися з будь-реорганізацією, яка закріпить статус Nissan як компанії другого ешелону", - заявило FT одне з джерел.

За його словами, Nissan також вважала бізнес Renault слабшим і побоювалася надавати французької компанії доступ до своїх запасів ліквідності, що складали 1,2 трлн ієн (10,7 млрд доларів) на кінець I фінпівріччя.

У міру обговорення варіанту повного злиття росла напруженість у відносинах Гона і Хірото Саікави, який у 2017 році змінив його в якості CEO Nissan, стверджують люди, які досить близько знають їх особисто. У тому числі Гон був незадоволений результатами японської групи, прибуток і рентабельність якої знижувалися через ослаблення зростання в США і Китаї.

Крім того, репутація Nissan постраждала через скандали, пов'язані з порушеннями контролю якості і фальсифікацією даних про економію палива.

Арешт став несподіванкою і для самого Гона, стверджують джерела FT: він прилетів у японську столицю в понеділок, щоб у середу зустрітися з губернатором Токіо. Коли ж його рейс приземлився в токійському аеропорту, топ-менеджера вже чекали представники прокуратури та журналісти газети Asahi, яка першою написала про цей скандал.

У понеділок Nissan оголосила, що Гон буде звільнений. На прес-конференції в понеділок Саікава звернув увагу на ряд негативних наслідків 19-річного "режиму Гона", що здивувало багатьох близьких Nissan людей, оскільки японець вважався одним з найбільш відданих Гону топ-менеджерів.

У вівторок Renault призначила операційного директора Тьєррі Боллоре тимчасово виконуючим обов'язки CEO замість Гона.

Його звинувачують в порушенні вимог до обов'язкової звітності, введенні інвесторів і регуляторів в оману щодо розмірів його винагороди та нецільовому витрачанні коштів Nissan. За даними японських ЗМІ, прокуратура Токіо також зацікавилася нерухомістю в Лівані і Бразилії, яка була придбана на гроші Nissan на ім'я Гона, який народився в Бразилії у ліванській родині.

Раніше повідомлялося, що Гон добровільно з'явився у токійську прокуратуру.