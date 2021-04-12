Популярний електромобіль Nissan Leaf офіційно продаватиметься в Україні

Компанія "Ніссан Мотор Україна" повідомила про офіційний старт продажів цього літа Nissan Leaf - одного з найпопулярніших електромобілів у світі.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

"Оснащений передовими технологіями Nissan, оновлений Leaf вразить українських покупців та прихильників електромобілів і підніме планку на ринку електромобілів на новий рівень.

Поєднуючи електричний двигун з нульовим рівнем викидів шкідливих речовин, оновлений Nissan Leaf - яскравий представник концепції "Nissan Intelligent Mobility" - пропонує нові якісні враження від водіння. З технологіями "Nissan Intelligent Mobility" клієнти Nissan відчуватимуть себе впевненіше за кермом і зможуть краще відчувати ситуацію навколо автомобіля. Чудовий інтер'єр не залишить нікого байдужим і даруватиме ще більше комфорту", - додали в компанії.

Зазначається, що на сьогодні Nissan Leaf є одним із світових бестселерів серед електромобілів, з більш ніж 500 тис проданими автомобілями.

У "Ніссан Мотор Україна" обіцяють новини щодо комплектацій, цін та часу презентації Nissan Leaf в Україні повідомити пізніше.

Нагадаємо:

У березні 2021 року український автопарк поповнили 600 електромобілів - це на 61% більше, ніж роком раніше.

Лідером ринку електрокарів знову став Nissan Leaf - 151 реєстрація.

Економічна правда