Renault, Nissan і Mitsubishi інвестують 23 млрд доларів у спільну розробку електромобілів – ЗМІ

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Автовиробники Renault, Nissan і Mitsubishi планують потроїти свої інвестиції для спільної розробки електромобілів - альянс планує інвестувати 23 млрд дол у спільний проєкт.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на 2 джерела, знайомі з планами компаній.

"Оскільки визнані автовиробники стикаються з тиском нових конкурентів і очікуваним спалахом попиту на електромобілі, французько-японський альянс прагне поглибити співпрацю.

Очікується, що троє автовиробників оголосять у четвер про план інвестування 23 млрд дол протягом наступних 5 років у розвиток електромобілів", - пише агентство з посиланням на джерела.

Очікується, що до 2030 року альянс випустить понад 30 нових електромобілів з батареєю на основі пʼятої платформи для електромобілів, розробленої Renault.

Речники Nissan, Renault і Mitsubishi не відразу відповіли на запити про коментарі.

За словами співрозмовників видання, альянс планує спільно інвестувати у потужності для виробництва у Франції, Великій Британії, Японії та Китаї.

За їхніми словами, компанії планують вдвічі скоротити витрати на виробництво. Очікується, що альянс використовуватиме розроблену Nissan технологію твердотільних літій-іонних акумуляторів.

Економічна правда