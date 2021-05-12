Від 976 тисяч гривень: в Україні стартують офіційні продажі популярного електрокара Nissan Leaf

Компанія "Ніссан Мотор Україна" оголосила ціни на оновлений Nissan LEAF і почала приймати замовлення на покупку автомобіля.

Про це повідомляється в офіційному прес-релізі компанії.

Зазначається, що продажі автомобілів відбуватимуться через офіційну сертифіковану мережу дилерських центрів, їхній перелік - за посиланням.

"Починаючи з 11 травня, клієнти компанії матимуть нагоду замовити для придбання Nissan LEAF з батареєю ємністю 40 кВт*год. З таким акумулятором запас ходу автомобіля становить 389 км в міському режимі та 270 км в змішаному. Заряджання батареї може відбуватися через звичайну розетку, настінний зарядний пристрій або ж через швидку зарядку CHAdeMO, яка дозволяє поновити заряд батареї до 80% всього за одну годину.

Потужність електромотору оновленого Nissan LEAF становить 150 к.с., а максимальний крутний момент 320 Нм. Завдяки цьому автомобіль досягає позначки 100 км/год за 7,9 секунд і розвиває максимальну швидкість 144 км/год", - йдеться у повідомленні

У компанії додали, що в Україні Nissan LEAF пропонуватиметься у багатій комплектації N-Connecta за ціною від 976 490 гривень (35,1 тис дол за курсом НБУ).

Ця комплектація, зокрема, включає інтелектуальну педаль e-Pedal, систему ефективного використання тепла HEAT PUMP, мультимедійну систему NissanConnect, а також інтелектуальний круїз-контроль, інтелектуальна система кругового огляду, передні і задні датчики паркування, система допомоги при старті вгору (HSA).

"За безпеку відповідають система автоматичного перемикання світла, інтелектуальна система контролю рядності руху, система попередження про перехресний рух позаду автомобіля, система моніторингу "сліпих зон", інтелектуальна система екстреного гальмування, Full LED фари та LED передні протитуманні фари.

Комфорт в салоні створюють клімат-контроль, підігрів керма та передніх і задніх сидінь", - додали в Nissan.

На всі офіційно придбані Nissan LEAF діятиме гарантія 3 роки або 100 тисяч км пробігу, гарантія на електричні компоненти становитиме 5 років або 100 тисяч км пробігу, а також гарантія на збереження ємності батареї буде 8 років або 160 тисяч км пробігу.

Нагадаємо:

Компанія "Ніссан Мотор Україна" повідомила про офіційний старт продажів цього літа Nissan Leaf - одного з найпопулярніших електромобілів у світі.

Економічна правда